[{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugáloknak ítélt tizenegyest a bíró, majd a videóhoz ment, és a svájciaknak adott egy tizenegyest inkább. Talán tévesen, de minimum véleményes ítélet volt.","shortLead":"A portugáloknak ítélt tizenegyest a bíró, majd a videóhoz ment, és a svájciaknak adott egy tizenegyest inkább. Talán...","id":"20190606_Kozrohejbe_fulladt_a_videobirozas_a_portugalsvajci_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d239d4e-444f-49ab-b7c8-8cd1df2019b7","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Kozrohejbe_fulladt_a_videobirozas_a_portugalsvajci_meccsen","timestamp":"2019. június. 06. 06:03","title":"Közröhejbe fulladt a videóbírózás a portugál-svájci meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is beszélhetett nemrég Orbán és a cseh elnök Milos Zeman. A cégek között érintettek lehetnek orosz és Mészáros-hátterűek is. A 40 százalékos magyar beszállítói részvétel egyre kevésbé valószínű.\r

\r

","shortLead":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is...","id":"20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55901a-f157-45ad-942d-83400a7be002","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","timestamp":"2019. június. 05. 09:33","title":"Orosz és Mészáros-hátterű cseh cégek is utaznak a paksi bővítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett pénzintézetek, megfelelve a vonatkozó uniós irányelvnek, világosan és érthetően fogalmazták-e meg a folyósítási árfolyamot rögzítő feltételeket – közölte döntését az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága szerdán.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett...","id":"20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6424de1-896a-4b6b-806a-5c47f9234ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","timestamp":"2019. június. 05. 16:08","title":"Devizahitelesek: visszadobta a labdát Budára az EU bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn megjelent a termék ára. ","shortLead":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn...","id":"20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa263f-05d4-4cdd-af23-db1e4f73c551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","timestamp":"2019. június. 05. 12:03","title":"Videó: Így reagált a közönség, amikor az Apple bemutatta a 999 dolláros monitorállványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","shortLead":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","id":"20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fa2f9-47fa-4510-b2b5-403549de2541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","timestamp":"2019. június. 05. 15:21","title":"Terepre hangolva: itt az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata annak, hogy egy esés következtében csípőtörést szenvednek – állapították meg egy ausztrál tanulmány szerzői.","shortLead":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata...","id":"20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922378a-ac38-4d97-a865-909b3fd45f9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","timestamp":"2019. június. 05. 15:03","title":"Ha antidepresszánsokat szed, tudjon erről a \"mellékhatásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","shortLead":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","id":"20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f8fa-64da-4418-ac00-90e9c8d84891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","timestamp":"2019. június. 05. 09:03","title":"Épp a Google Térképet böngészte a biztonsági kutató, amikor egy furcsaságra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]