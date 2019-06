Karácsony Gergely: Meg fogom nyerni az előválasztást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden formalitástól mentesen foghat immáron vastagabban – ömölhetnek a milliárdok a megbízható cégekhez. Rogán más kérdésben is szabad kezet kap.\r

\r

","shortLead":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden...","id":"20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd164e06-223b-4e85-af37-3a16e25dd226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","timestamp":"2019. június. 07. 19:20","title":"Rogán Antal immár teljesen szabad kezet kapott a pénzköltésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","id":"20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e427d0d-773e-4f99-8baa-79e146ae4d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","timestamp":"2019. június. 07. 15:07","title":"Az amerikai őslakosok rokonait találták meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69d221e-8524-4dc5-8cba-a5f4f64e7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő héten már lesz hat csapat, amelyik egész biztosan nem juthat ki a világbajnokságra.","shortLead":"Jövő héten már lesz hat csapat, amelyik egész biztosan nem juthat ki a világbajnokságra.","id":"20190606_Ma_elkezdodnek_a_2022es_focivb_selejtezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69d221e-8524-4dc5-8cba-a5f4f64e7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f508c-2340-4524-8968-3dde00c3d092","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Ma_elkezdodnek_a_2022es_focivb_selejtezoi","timestamp":"2019. június. 06. 09:42","title":"Ma elkezdődnek a 2022-es foci-vb selejtezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói körében a kormánynak az MTA- és a CEU-ügyhöz hasonló hozzáállása, amely szerint nem baj, ha a költözés miatt felmond az MTM összes muzeológusa, majd keresnek újakat. A kormány terveiről és hozzáállásáról a múzeum főigazgatója is szerette volna elmondani a véleményét, de megtiltották neki, hogy szóba álljon lapunkkal. ","shortLead":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói...","id":"20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879f9d48-1170-4807-b015-368164dcd3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","timestamp":"2019. június. 07. 13:50","title":" \"Vér, veríték, könnyek\" – A kormány cinizmusa kiborította a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés erre már rá is bólintott. Borkai Zsolt polgármester javaslatát a szocialistákon kívül mindenki megszavazta. Az összeg nem nagy, de a nyílt fideszes támogatáson kiakadt a helyi MSZP.","shortLead":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés...","id":"20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7ec52c-e062-4988-b716-ff8a32558dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","timestamp":"2019. június. 07. 05:55","title":"Borkai Zsolt áttolta: A győriek pénzéből költenek Orbán házi szabadegyetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nem először nyilatkozott erről. ","shortLead":"A színész nem először nyilatkozott erről. ","id":"20190607_Hugh_Grant_romantikus_komedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee2f0e4-9d4c-4277-8754-0f6c44fd24a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Hugh_Grant_romantikus_komedia","timestamp":"2019. június. 07. 12:13","title":"Hugh Grant: Túl öreg, csúnya és kövér vagyok ahhoz, hogy romantikus komédiákban szerepeljek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","id":"20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58a364-ccfc-4c60-871d-0e859f9341cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","timestamp":"2019. június. 06. 14:23","title":"Olasz-amerikai milliárdos vette meg a Fiorentinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","shortLead":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","id":"20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd544c61-ba3e-4335-9521-3961f98c0a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","timestamp":"2019. június. 07. 08:21","title":"Új rekord: végletekig kihegyezett, szupererős Mercedes motort mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]