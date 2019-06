Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f29149-266d-464e-b289-29092009e186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","shortLead":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","id":"20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f29149-266d-464e-b289-29092009e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1483e0-c514-48ff-805f-718715e5642a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","timestamp":"2019. június. 07. 11:21","title":"Videó: Ilyen belülről az új Lada, amiben fürdő, konyha és ágy is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292388e1-e8d8-4343-946a-b57ababee63f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azonosítása még tart, de vélhetően a dunai hajóbaleset áldozata.","shortLead":"Azonosítása még tart, de vélhetően a dunai hajóbaleset áldozata.","id":"20190606_Dunai_hajobaleset_Erdnel_is_elokerult_egy_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=292388e1-e8d8-4343-946a-b57ababee63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d93d4f0-d37e-4090-9537-287d64d6a3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Dunai_hajobaleset_Erdnel_is_elokerult_egy_holttest","timestamp":"2019. június. 06. 15:45","title":"Dunai hajóbaleset: Érdnél is előkerült egy holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legszennyezettebb térség Cilicia, ott kilométerenként 31,3 kilogramm műanyaghulladékot számoltak össze. ","shortLead":"A legszennyezettebb térség Cilicia, ott kilométerenként 31,3 kilogramm műanyaghulladékot számoltak össze. ","id":"20190607_Mit_csinalunk_emberek_Evente_570_ezer_tonna_muanyag_jut_a_Foldkozitengerbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3035fc-4852-44fb-8b03-93d3f2cd102b","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Mit_csinalunk_emberek_Evente_570_ezer_tonna_muanyag_jut_a_Foldkozitengerbe","timestamp":"2019. június. 07. 17:17","title":"Mit csinálunk, emberek? Évente 570 ezer tonna műanyag jut a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","shortLead":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","id":"20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97bc211-fc7e-4b9d-bb9e-befd33c412ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","timestamp":"2019. június. 07. 10:33","title":"Így készülnek a Hableány kiemelésére az óriási úszódarun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","shortLead":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","id":"20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e84a4a2-f1c7-41c1-bdca-6126b701a203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Új kutatás: évtizedeken belül lakhatóvá válik Szibéria a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett weboldalon vagy rokon segítségével.","shortLead":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett...","id":"20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ece8962-1a56-4528-910d-1ad976cb2085","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"A magyarok tizede vásárolt már gyógyszert olyan helyről, ahonnan nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Big data céget integrált a cégóriás.","shortLead":"Big data céget integrált a cégóriás.","id":"20190606_google_felvasarlas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29fb305-cb58-44a1-9399-9e890e5c6677","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_google_felvasarlas_","timestamp":"2019. június. 06. 17:28","title":"738 milliárdos beruházást hajtott végre a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére – döntött pénteken a NASA.","shortLead":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi...","id":"20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f6be4-821a-4db7-8067-4f843069afbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","timestamp":"2019. június. 07. 19:03","title":"Megnyitja a turisták előtt a Nemzetközi Űrállomás kapuit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]