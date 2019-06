Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu. a román jegybank vezetője.","shortLead":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu...","id":"20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d650-cbb1-4b38-a60a-ce2dd9b85c5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","timestamp":"2019. június. 10. 12:56","title":"Ekkortól lehet román euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","id":"20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d0370-2a92-43a5-9fca-b8677e2e94bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","timestamp":"2019. június. 10. 10:56","title":"Nagyot fordult a világ az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","shortLead":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","id":"20190609_kanada_f_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6cd02-7e05-49e7-957e-71bce6fd2351","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_kanada_f_1","timestamp":"2019. június. 09. 15:11","title":"Verstappen előrébb ugrott a kanadai rajtrácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hatvan éve nem látott sáskajárás pusztít Szardínia szigetén, a rovarok már 2000 hektáron elpusztították a termést - jelentette hétfőn a La Stampa című olasz lap. ","shortLead":"Hatvan éve nem látott sáskajárás pusztít Szardínia szigetén, a rovarok már 2000 hektáron elpusztították a termést...","id":"20190610_A_saskak_szonyegkent_boritjak_be_a_teruletet__invazio_alatt_Szardinia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3185e5b0-8379-4bc5-87ec-a9cb610da3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_A_saskak_szonyegkent_boritjak_be_a_teruletet__invazio_alatt_Szardinia","timestamp":"2019. június. 10. 20:32","title":"\"A sáskák szőnyegként borítják be a területet\" - invázió alatt Szardínia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott, a technikája azonban abszolút 2019-es szintű. Gigant zsanérok, ódivatú kilincsek, ajtócsapkodás, az iparág legdurvább központi zárja és egy remek V8 – ez az új G.","shortLead":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott...","id":"20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60989673-2c24-4e5d-980c-90820b7ae984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 10. 13:00","title":"A kocka el van vetve: teszten a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]