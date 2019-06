Belátható távolságban vagyunk, de még bármi megtörténhet.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes államfőnek vasárnap a moldovai alkotmánybíróság.","shortLead":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes...","id":"20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17743d12-c171-40aa-8293-6e2010303ddf","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","timestamp":"2019. június. 09. 11:03","title":"Mélyül a belpolitikai válság Moldovában, már az elnököt is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","shortLead":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","id":"20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155f995-5cff-4b97-b485-f80f3bf5a27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","timestamp":"2019. június. 09. 18:04","title":"Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen - közölte vasárnap a húszik ellenőrizte al-Maszíra televízió.","shortLead":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen...","id":"20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494be8f-5069-4fb2-8fce-1184f9d95d10","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. június. 09. 07:58","title":"Ez már az új világ? Drónokkal támadtak drónokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","shortLead":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","id":"20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d954c-ea28-4630-a1fa-9b4f9954586a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2019. június. 09. 16:37","title":"Egy darázsfészek miatt égett le tavaly fél Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is eszünkbe juthatnának. ","shortLead":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is...","id":"20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37072d7f-7ed3-4d50-9c23-0730ff03551c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","timestamp":"2019. június. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Moszkvicsok, amikkel egyhuzamban átszelték a fél világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]