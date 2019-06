Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","shortLead":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","id":"20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021489af-1c45-4cbf-b61b-a711e7c0d519","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","timestamp":"2019. június. 10. 12:08","title":"Óriási vihar volt Dallasban – egy eldőlt daru megölt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi szolgáltatás. Vagy egy olyanban, ahol a közösségi közlekedés egyre bővül, és a villamosok és közösségi alapú kerékpárok is egy integrált rendszer részei, de piaci alapon bárki beléphet a közlekedési rendszerbe. Bécs ilyen város, és ez a lakóin is érződik.\r

\r

","shortLead":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi...","id":"20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41b9b9-b899-449f-a07d-dfdf9b997ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. június. 09. 10:00","title":"Lehet úgy is élni, hogy nem pokol a lakhatás vagy a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb alól.\r

","shortLead":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb...","id":"20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4d8c4-bfe9-49d4-bc36-55d9748eb3ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","timestamp":"2019. június. 10. 18:50","title":"Meglehet, felállították a bebörtönzött politikusok Guiness-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások megkezdésének támogatásáról, s ezzel több hónapra visszavetette a két balkáni ország integrációját.","shortLead":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások...","id":"20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3d1994-f657-417d-96f8-1b3628835ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","timestamp":"2019. június. 09. 12:45","title":"Német pofon Észak-Makedóniának és Albániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","shortLead":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","id":"20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330cba-5ebe-40d8-bd9d-03e55156da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Apad a Duna, könnyebb lehet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről - jelentette be Marcelo Ebrard külügyminiszter hétfőn az amerikai Fox televízió tudósítása szerint.","shortLead":"Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről...","id":"20190610_Mexiko_megis_meghajlik_az_USA_akarata_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3df82-c075-4f64-8671-c36a1bcb1354","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Mexiko_megis_meghajlik_az_USA_akarata_elott","timestamp":"2019. június. 10. 20:17","title":"Mexikó mégis meghajlik az USA akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","shortLead":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","id":"20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d954c-ea28-4630-a1fa-9b4f9954586a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2019. június. 09. 16:37","title":"Egy darázsfészek miatt égett le tavaly fél Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]