Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan céget hozott ki győztesnek, amely már hosszú évek óta várt erre a megtiszteltetésre.","shortLead":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan...","id":"20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b0319e-f77e-45cc-9261-f60ebb8ade70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","timestamp":"2019. június. 12. 09:06","title":"Trónfosztás több év után: most ez a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos technikával tántorította el a bocsait védő állatot. ","shortLead":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos...","id":"20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1d3f1a-304d-4915-977c-8295b51ba662","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","timestamp":"2019. június. 11. 09:59","title":"Behúzott egyet a medvének, így maradt életben egy német túrázó a Kárpátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","shortLead":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","id":"20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd1c08-548a-41ad-a7d6-5dba84a0360a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","timestamp":"2019. június. 12. 06:41","title":"A nap fotója: így hoz egy \"kanna áramot\" a villanyautóknak a sárga angyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","shortLead":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","id":"20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f8b20-a900-4e45-8884-915d17611f36","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","timestamp":"2019. június. 12. 16:05","title":"Újra látogatható a miskolctapolcai barlangfürdő, amit korábban gázszivárgás miatt kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","shortLead":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","id":"20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a124c8-acc5-489d-a7d7-058d86dda92f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","timestamp":"2019. június. 12. 08:21","title":"Leleplezték a kombi 3-as BMW-t, íme, az akár 374 lóerős újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab35e0be-0e7b-48c2-8a9a-4bad1699d874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Burkolatjavítási munkák kezdődnek.","shortLead":"Burkolatjavítási munkák kezdődnek.","id":"20190611_m3_autopalya_godollo_utfelujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab35e0be-0e7b-48c2-8a9a-4bad1699d874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14316cd-66ca-42f6-b73a-6ead361426dd","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190611_m3_autopalya_godollo_utfelujitas","timestamp":"2019. június. 11. 08:16","title":"Egysávos lesz az M3-as Gödöllőnél szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai együttműködés keretében, amelynek erősítéséről közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Házba látogató Andrzej Duda lengyel államfővel. Közölte azt is, hogy három hónapon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak.","shortLead":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai...","id":"20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e743d6-c728-4ac5-b239-38ec10416b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","timestamp":"2019. június. 13. 06:01","title":"Trump újabb katonákat küld Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évi adatokat vették alapul.","shortLead":"Az előző évi adatokat vették alapul.","id":"20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbd7144-78b2-4ae9-8ab2-613ad68c53dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","timestamp":"2019. június. 11. 11:08","title":"Az OTP továbbra is piacvezető – itt a friss banklista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]