[{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal pont nem annyira. Most egy perkatasztert fognak csinálni az '56 utáni perekről. ","shortLead":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal...","id":"20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a78e9-5bc9-4e0c-a9a5-758b1f153d08","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","timestamp":"2019. június. 17. 08:19","title":"Most az '56 utáni megtorlási perekkel fog foglalkozni az átkost kutató kormányoldali bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt – közölte hétfőn este az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hangsúlyozták: a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés...","id":"20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22056a1-8b1b-4d21-bea6-1c3bf43a6f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","timestamp":"2019. június. 17. 23:33","title":"Most derült ki, hogy volt egy kis gond hétvégén a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","shortLead":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","id":"20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06954738-4dca-48fd-a068-04f12257003f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","timestamp":"2019. június. 18. 15:28","title":"Ha van fölös 4 milliója, most vehet magának egy tuktukot Vajna Tímeától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","shortLead":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","id":"20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ee79b8-fd70-488e-965c-8ae94720ac04","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","timestamp":"2019. június. 17. 19:28","title":"Rendőrkézen az érdi emberölés feltételezett elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol szupersztár életének első öt évtizedéről szóló életrajzi film megmutatja, hogyan csinálta, és megérte-e.","shortLead":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol...","id":"201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb209846-5dca-45cb-8b3c-76b7ca46658d","keywords":null,"link":"/kultura/201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","timestamp":"2019. június. 16. 20:00","title":"Első koncertjéért 1 dollárt kapott, most alkalmanként 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","shortLead":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","id":"20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3285354b-68f0-4f7a-bda3-5f5e1daef484","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2019. június. 17. 10:48","title":"Schmuck Andor mégsem indul a főpolgármesteri székért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]