[{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump számára.","shortLead":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump...","id":"20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8a38c-5c23-4f2b-b641-e9b3224c79a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","timestamp":"2019. június. 16. 17:43","title":"Egy ábra, amely mutatja, hogyan látja Trump a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakításokra lesz szükség, hogy jövőre úgy tudják használni az emeletes vonatokat, ahogy tervezik.","shortLead":"Átalakításokra lesz szükség, hogy jövőre úgy tudják használni az emeletes vonatokat, ahogy tervezik.","id":"20190617_MAV_Nem_fer_be_mindenhova_az_emeletes_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4305d-d4f3-4216-a502-fbc542a3326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_MAV_Nem_fer_be_mindenhova_az_emeletes_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 06:06","title":"MÁV: Nem fér be mindenhova az emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876cccd-c1e1-4e81-9c16-45ee29f0a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó ismét felfrissítette népszerű elektromos kisautóját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávval támad.","shortLead":"A francia gyártó ismét felfrissítette népszerű elektromos kisautóját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávval támad.","id":"20190618_itt_az_uj_renault_zoe_meg_nagyobb_akkumulatorral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3876cccd-c1e1-4e81-9c16-45ee29f0a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8c89f-f812-4fe0-a2e5-40842af09736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_itt_az_uj_renault_zoe_meg_nagyobb_akkumulatorral","timestamp":"2019. június. 18. 08:21","title":"Itt az új Renault Zoe: nagyobb akkumulátor, erősebb motor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","shortLead":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","id":"20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebebdee-db01-4aa8-8845-e5f9508e6f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","timestamp":"2019. június. 16. 11:18","title":"Vasárnap izzadni és ázni is fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amely után elájult, majd rövid időn belül meghalt.","shortLead":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított...","id":"20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d3a550-0c1d-4742-afdc-7d81fb90df7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","timestamp":"2019. június. 17. 18:36","title":"Tárgyalásán lett rosszul, meghalt a megbuktatott egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49b22e3-7180-42a8-83b4-f25ffda69faf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok pénzt emésztett fel a háztartás.","shortLead":"Sok pénzt emésztett fel a háztartás.","id":"20190616_Csalas_ugyeben_eliteltek_az_izraeli_miniszterelnok_feleseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49b22e3-7180-42a8-83b4-f25ffda69faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144893c2-e19c-4152-bb2b-b5e8ca2afbb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Csalas_ugyeben_eliteltek_az_izraeli_miniszterelnok_feleseget","timestamp":"2019. június. 16. 13:24","title":"Csalás ügyében elítélték az izraeli miniszterelnök feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]