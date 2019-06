Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","shortLead":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","id":"20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74227e1-b312-4c95-a154-9166ed96297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2019. június. 19. 08:21","title":"Itt az új Peugeot 2008, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik kompenzálni, hogy állandóan előrehajtjuk a fejünket.","shortLead":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik...","id":"20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564aa5de-cfae-4e05-ba43-dddb5ba3b12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","timestamp":"2019. június. 20. 14:07","title":"Megdöbbentő felfedezés: pluszcsont nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért segítséget egy Facebook-videóban. ","shortLead":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért...","id":"20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f51e53-2b4e-4461-922c-c3b882812a78","keywords":null,"link":"/elet/20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","timestamp":"2019. június. 20. 10:25","title":"Életében először elvitték nyaralni a Balatonra, közben titokban felújították a nagymama házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel ugyan, de akinek az apja szíriai menekült, az anyja pedig finn bevándorló? És aki nőként lesz egy iszlám közösség lelki vezetője? A Brain Bar konferencián előadó Sherin Khankannal beszélgettünk Budapesten, a menekültellenes hangulatkeltés fővárosában.","shortLead":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel...","id":"20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363526d5-f74c-4363-86d1-f93c66972d74","keywords":null,"link":"/elet/20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","timestamp":"2019. június. 18. 20:00","title":"A nők menthetik meg az iszlámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","id":"20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2a5cea-710f-47ba-901f-2a3555a9e6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","timestamp":"2019. június. 19. 21:47","title":"Nem elég a minimálbér a létminimumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","shortLead":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","id":"20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310296-6b2a-4771-b6d3-097e711d2d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","timestamp":"2019. június. 20. 12:22","title":"Jövőre is lesz nemzeti konzultáció, Rogán Antal megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","id":"20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e2206e-339b-4fe9-bde9-338771f7f385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","timestamp":"2019. június. 19. 17:35","title":"Megvan, mikor érkezik a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]