Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c48677-fed7-4c47-afa3-22a4fcd064d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész erről a Facebook-oldalán nyilatkozott, jelezve, hogy munkáját megalkuvás nélkül folytatja.","shortLead":"A történész erről a Facebook-oldalán nyilatkozott, jelezve, hogy munkáját megalkuvás nélkül folytatja.","id":"20190623_Marad_a_Veritas_Intezetnel_Ungvary_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c48677-fed7-4c47-afa3-22a4fcd064d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda178d8-e559-4e5b-baba-728dc4e4657c","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Marad_a_Veritas_Intezetnel_Ungvary_Krisztian","timestamp":"2019. június. 23. 20:46","title":"Marad a Veritas Intézetnél Ungváry Krisztián és teszteli a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Negyedik alkalommal rendezik meg a kisfesztiválnak indult, és még mindig kicsi, de mondjuk már kamaszkorba lépett Kolorádót egy bájos és bukolikus budai parkban. Megnéztük, hogy még mindig annyira szerethető-e, mint az induláskor.","shortLead":"Negyedik alkalommal rendezik meg a kisfesztiválnak indult, és még mindig kicsi, de mondjuk már kamaszkorba lépett...","id":"20190622_Semmi_kattogas_semmi_feszules__kineztunk_a_Kolorado_fesztivalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f8e873-cc63-48fb-98fc-12aa099171fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Semmi_kattogas_semmi_feszules__kineztunk_a_Kolorado_fesztivalra","timestamp":"2019. június. 22. 16:15","title":"Semmi kattogás, semmi feszülés - kinéztünk a Kolorádó fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b515de-52b4-4c3d-a794-9f1276e33dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte lényegtelen, miről beszélt Gyurcsánnyal a választás éjszakáján. ","shortLead":"Szerinte lényegtelen, miről beszélt Gyurcsánnyal a választás éjszakáján. ","id":"20190624_Kalman_Olga_mar_nem_emlekszik_mit_irt_Gyurcsanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b515de-52b4-4c3d-a794-9f1276e33dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8033b64e-aeba-41ca-9849-b9100293b4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Kalman_Olga_mar_nem_emlekszik_mit_irt_Gyurcsanynak","timestamp":"2019. június. 24. 09:36","title":"Kálmán Olga már nem emlékszik, mit írt Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","shortLead":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","id":"20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03786e-db01-49f8-bfe5-c59c16163794","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","timestamp":"2019. június. 24. 07:18","title":"Eltűnt két kenguru Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","shortLead":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","id":"20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349bf8b9-d420-4972-8e4b-fa8b19b7f1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","timestamp":"2019. június. 24. 05:54","title":"A hét végén már kezdhetik szüretelni a dinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó egyedeket vasárnap indítják útnak Csehországból. ","shortLead":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett...","id":"20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914368e0-8101-4347-8518-16f302786948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","timestamp":"2019. június. 22. 15:03","title":"Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]