[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Tizenegy évre is lecsukhatják korrupció és adócsalás miatt a második legismertebb magyar származású politikust Franciaországban.","shortLead":"Tizenegy évre is lecsukhatják korrupció és adócsalás miatt a második legismertebb magyar származású politikust...","id":"20190621_Borton_var_korrupcio_miatt_a_masodik_legismertebb_magyar_szarmazasu_francia_politikusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19405a63-13fd-4b6b-8bdd-9485d6cc4c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Borton_var_korrupcio_miatt_a_masodik_legismertebb_magyar_szarmazasu_francia_politikusra","timestamp":"2019. június. 21. 13:15","title":"Korrupció miatt börtön vár a második leghíresebb magyar származású francia politikusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","shortLead":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","id":"20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889d4b83-0236-4f9c-bc2b-433fedc615a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","timestamp":"2019. június. 21. 13:41","title":"Továbbra is keresik a Hableány-baleset három áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket, és meg lehet akadályozni a drónok berepülését különféle ideiglenesen őrzött területre, például bűnügyi helyszínekre, rendezvényhelyszínekre, vagy jelentős események közelébe.","shortLead":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket...","id":"20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d026a-5a2f-43b8-8df4-508f430b275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","timestamp":"2019. június. 21. 13:03","title":"Különleges, ingyenes \"drónkerítést\" mutatott be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","shortLead":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","id":"20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dff1f45-2d38-425d-9869-8dac8f7e2af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","timestamp":"2019. június. 21. 15:33","title":"Eladják a Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84325a35-3c58-444b-8d5b-c6101a971ac7","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. június. 22. 16:54","title":"Hamilton volt a leggyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokat. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben...","id":"20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac1581-85f9-48c4-af18-4255d0645467","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","timestamp":"2019. június. 21. 16:22","title":"NAIH: Nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének ugyanakkor nem terveznek elébe menni azzal, hogy Jurij C. előáll a saját verziójával.\r

","shortLead":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének...","id":"20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7e9bc1-5c15-47d2-9381-dbd3897f1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 21. 14:46","title":"Ügyvédje szerint nem igaz, hogy szelfizett az ütközéskor a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]