Politikai okokat sejt a XV. kerületi polgármester amögött, hogy a Szilas-patak mentén a fideszes vezetésű önkormányzatok területén irtják a szúnyogokat, az ellenzéki vezetésű XV. kerület viszont kimaradt.

Németh Angélától az önkormányzat egyik fideszes képviselője, Lehoczki Ádám kérdezte meg, miért nem gyérítik a szúnyogokat a XV. kerületben, amikor ezt a szomszédos kerületekben már megkezdték. Lehoczki úgy véli, a májusi esőzést látva az ottani polgármesterek már jó előre jelezték a Fővárosi Önkormányzat felé a szúnyogirtásra vonatkozó igényüket.

Válaszában a polgármester úgy fogalmazott: ő is értetlenül állt az előtt, hogy a XV. kerület miért nem szerepel a Fővárosi Önkormányzat ütemtervében, amikor a Szilas-patak mentén a IV. kerületben, valamint a XVI. kerületben is végig gyérítettek. Válasza szerint ennek egyik oka valóban az, hogy az említett kerületek korábban külön kérték a fővárostól az irtást. Ezt ugyanakkor furcsállja, hiszen az elmúlt években nem kellett külön kérni a felvételüket a Fővárosi Önkormányzat által szervezett és finanszírozott, kártevők elleni védekezési programokba. A kérelmet mindenesetre most beadták, ezért június 28-án megkezdik ott is az irtást.

A jelenségre Németh Angéla szerint egy sokkal reálisabb magyarázat is létezik. Mint írta, megkérdezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, hogy a XV. kerület miért maradt ki az ő ütemezésükből is, amikor a kerületben található patakok, tó és lápos területek környezete ezt indokolná.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az általuk felkért szakértők határozzák meg, hogy mely területeken szükséges a beavatkozás. A honlapjukon elérhető ütemterv tanulsága az, hogy a környező – a XV. kerülethez hasonló adottságú – részek területén indokoltnak látták a beavatkozást, náluk viszont nem.

„Nekem nagyon úgy tűnik, a természetföldrajz helyett ebben az esetben a politikai viszonyok alakították az ütemtervet” – tette hozzá a polgármester, aki szerint a Fidesz úgy működteti az országot, hogy vannak elsőrangú és másodrangú polgárok.

„A szúnyogok azonban nem válogatnak „jól” szavazó és „rosszul” szavazó XV. kerületi lakos között, így a fideszes rákospalotai életét ugyanúgy meg fogják keseríteni a vérszívók az erőfitogtató, kivagyi hatalomgyakorlás miatt, mint az ellenzéki újpalotaiét” – zárta levelét Németh Angéla