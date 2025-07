Kirúgták a Diddy- és Epstein-ügyeken dolgozó amerikai ügyészt

Az amerikai igazságügyi minisztérium elbocsátotta Maurene Comey ügyészt, aki többek között Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell és Sean „Diddy” Combs ügyein dolgozott – írja a BBC.

Az elbocsátás hivatalos indoklás nélkül történt, de a háttérben politikai nyomás és Trump személyes ellenszenve is állhat, aki már korábban is támadta Comey édesapját, a volt FBI-igazgatót, akit ki is rúgott 2017-ben. Az igazságügyi minisztériumban a republikánus kormány januári hivatalba lépése óta több tucat, Trump-ellenes vagy kényes politikai ügyeken dolgozó tisztviselőt bocsátottak el.

Comey 2015 óta dolgozott a nagy presztízsű manhattani irodában, a New York-i déli kerületi ügyészségen. Comey csapata nem tudta rábizonyítani Sean Combsra a legsúlyosabb, emberkereskedelemre és bűnszervezet működtetésére vonatkozó vádakat, az énekest végül kisebb súlyú bűncselekmények miatt ítélték el.

Epstein ügye továbbra is vita tárgya, és már a Képviselőház republikánus elnöke is arról beszél, hogy nyilvánosságra kellene hozni a szexuális visszaélésekkel vádolt, majd a börtönben máig vitatott körülmények között életét vesztő üzletember ügyéhez kapcsolódó iratokat, amelyek között a közvélekedés szerint az Epstein ügyfeleit tartalmazó lista is szerepel.

A dokumentumokban felmerült Donald Trump neve is, aki az 1990-es években még „fantasztikus fickónak” nevezte Epsteint, mutatkozott is vele. Ám amikor megtudta, hogy megpróbálta megkörnyékezni a Mar-a-Lago nevű floridai birtokán működő golfklubja egyik tagjának tizenéves lányát, kirúgta onnan.