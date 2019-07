Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","id":"20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98a9ed-367c-4322-b74b-9eaa0e9cbe78","keywords":null,"link":"/sport/20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","timestamp":"2019. július. 03. 14:31","title":"Jó rajtot vett Babos és Mladenovic Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt, a végtagjai elszíneződtek.","shortLead":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig...","id":"20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd957437-7512-4e02-b9e5-040dcf087305","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","timestamp":"2019. július. 03. 07:20","title":"Majdnem meghalt egy magyar fiú, mert az anyja a neki felírt tapasszal kezelte a fájdalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online számlázóprogramot használó magyar kkv-k aránya. Ugyanakkor ez is arra volt csak elég, hogy kicsit szépítsük a statisztikát, hiszen a cégek 70 százaléka továbbra is papíralapon számláz.","shortLead":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online...","id":"20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a549c-e570-45c5-9fe5-b04aa0b6a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","timestamp":"2019. július. 03. 11:15","title":"Mi az, amiből egy év alatt háromszor annyi lett a magyar cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","shortLead":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","id":"20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd232c14-1410-4367-9948-43a3a9dacda6","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","timestamp":"2019. július. 02. 12:35","title":"Szülinapi zsúrt kellett csapni a félméteres kátyúnak, hogy az önkormányzat betömje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","shortLead":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","id":"20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f77170-1d92-4616-91c3-be16720c437d","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","timestamp":"2019. július. 02. 11:53","title":"Jön az újabb nagy átszervezés a busztársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F. Zimmermann, a világ egyik legbefolyásosabb munkapiaci professzora, az Európai Tudományos Akadémia közgazdasági szekciójának vezetője, az Európai Bizottság és a Világbank tanácsadója, aki néhány hónapig a Közép-európai Egyetemen (CEU) is tanított. ","shortLead":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F...","id":"20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d7f45e-efe6-4dcd-ae6d-c5224d00399c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","timestamp":"2019. július. 03. 12:32","title":"Elmagyarázták, miért hibázik Magyarország a menekültek démonizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép számokat szeretne felmutatni a cég. ","shortLead":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép...","id":"20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dc9c8-34ac-4d78-877f-64b2ccf6fa82","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"Erre várt régóta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]