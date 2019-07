Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","shortLead":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","id":"20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231f78f-9e61-43c0-a044-836e87b07705","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","timestamp":"2019. július. 03. 14:42","title":"Két lányt is bántalmazott a 20 éves fesztiválozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal együttműködő Olaszországot okolja a DW német hírportál elemzője azért, hogy a vártnál is sokkal nehezebben ment az EU-s toptisztségek elosztása. A portál szerint nem fog javulni a helyzet.","shortLead":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal...","id":"20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee59d7-317f-4e60-b001-5cc5da48eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","timestamp":"2019. július. 03. 11:57","title":"A visegrádi négyek és Salviniék még sok fejfájást fognak okozni az EU-ban – német vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog a talajba.","shortLead":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog...","id":"20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c08697-b934-4068-8c18-6b72edfeb2eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","timestamp":"2019. július. 04. 16:01","title":"Azbesztet találtak az egykori svábhegyi szanatóriumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását. A bankoknak szeptembertől hozzáférést kell biztosítaniuk rendszereikhez külső pénzügyi szolgáltatóknak. A kettő együtt új szolgáltatásokat, az ügyfelekért folytatott háborút jelent.","shortLead":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását...","id":"20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e07f7-ef5c-4904-aff1-9a8f7a571864","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","timestamp":"2019. július. 03. 16:10","title":"Megmagyarázta az MNB, miért ragaszkodnak a magyarok a készpénzhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","shortLead":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","id":"20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b782213-6e9c-44bd-aada-e1b88f6ba141","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","timestamp":"2019. július. 04. 11:51","title":"Megvannak a Hadházyék helyére érkező új elnökségi tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy banki gyakorlat jogszerűségét cáfolta az adóhatóság.","shortLead":"Egy banki gyakorlat jogszerűségét cáfolta az adóhatóság.","id":"20190704_adokartya_hitelfelvetel_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0e5d05-99d3-4cc7-98ae-f3ba326b509e","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_adokartya_hitelfelvetel_nav","timestamp":"2019. július. 04. 17:56","title":"Babaváró hitel: fontos dologra figyelmeztet az adókártyával kapcsolatban a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]