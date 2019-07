Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések kellenének a szolgáltatásba. Ki is derült néhány konkrétum.","shortLead":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések...","id":"20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57da99f-4809-4b1d-bab5-c889b36e651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","timestamp":"2019. július. 04. 09:33","title":"Régóta vágyott funkciókat kaphat az androidos Google Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni a hamis fotókat.","shortLead":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni...","id":"20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb279cd3-19c6-4b82-a578-86144863a792","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","timestamp":"2019. július. 02. 15:03","title":"Olyan mesterséges intelligenciát csináltak, amivel bárkiből profi \"photoshoppos\" válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza rögzített május 29-én este, amikor a szállodahajó hátulról nekiütközött a Hableány kirándulóhajónak, és elsüllyesztette. ","shortLead":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza...","id":"20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399aad1c-6ca1-46c2-9dbe-9a84f6c44a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. július. 04. 07:34","title":"\"Elütöttél egy hajót!\" – ezt rögzítette a Viking Sigyn feketedoboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók. A Dél-Buda és a Corvin-negyed közötti villamospótlás augusztus végéig továbbra is érvényben marad.","shortLead":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók...","id":"20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60b7c78-b3d5-433a-b16c-8be26f508a90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","timestamp":"2019. július. 03. 12:04","title":"Szombattól inkább felejtse el a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben. Egy biztos: kifogásokban erősek a hazai vállalkozások. ","shortLead":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben...","id":"20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6b775-bfa3-4cd1-950a-806b1aaa9d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 14:25","title":"A vizsgálat, ahol a magyar cégek közel kétharmada megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]