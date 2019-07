Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beismerte bűnösségét. ","shortLead":"Beismerte bűnösségét. ","id":"20190703_Gyerekmolesztalas_Sundance_Sterling_Van_Wagenen_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fc9108-c6ca-48ab-bd5b-7a7b4e1e8a14","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gyerekmolesztalas_Sundance_Sterling_Van_Wagenen_borton","timestamp":"2019. július. 03. 16:32","title":"Gyerekmolesztálás miatt hat évre börtönbe kerül a Sundance egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forog a Toxikoma. ","shortLead":"Forog a Toxikoma. ","id":"20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b14994a-66d0-4477-a5a4-0ae0319f3835","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","timestamp":"2019. július. 04. 10:28","title":"Film készül Szabó Győzőről és Csernus Imréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek is csinálnia kell valami hasonlót, igaz, előbb egy másik újdonságot kell(ene) villantania.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek...","id":"20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3f22b4-f926-40a7-bd13-3f043c77202b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Ezt jósolják az elemzők: nem hagyhatja válasz nélkül az Apple a Microsoft Surface-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyesület szerint Takaró Mihály eddigi nyilatkozatai csak a megosztást és elkülönítést erősítették.","shortLead":"Az egyesület szerint Takaró Mihály eddigi nyilatkozatai csak a megosztást és elkülönítést erősítették.","id":"20190704_raoul_wallenberg_egyesulet_nat_takaro_mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fae656-8209-4171-931b-88b08a48a6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_raoul_wallenberg_egyesulet_nat_takaro_mihaly","timestamp":"2019. július. 04. 19:54","title":"Nem tetszik a Raoul Wallenberg Egyesületnek, hogy Takaróra bízták a NAT hazafiasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","shortLead":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","id":"20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dbc23-b88a-4453-ad69-e5560e2b2869","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","timestamp":"2019. július. 04. 09:02","title":"Beolvasnak MTA-ügyben a német tudományos társaságok a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"Marianne Thyssen","category":"velemeny","description":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","shortLead":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","id":"20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77429cf2-976c-4357-8977-11d33ee253f1","keywords":null,"link":"/velemeny/20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","timestamp":"2019. július. 04. 11:30","title":"Globális felmelegedés – égető társadalmi kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]