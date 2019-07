Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis nem vállalja.","shortLead":"Ugyanis nem vállalja.","id":"20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61163f7a-6081-4125-b113-93558e9eb7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 04. 20:15","title":"Lázár Jánosból nem lesz polgármester-jelölt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","shortLead":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","id":"20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f64b4d1-eaa6-492b-a51b-eccc128963c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","timestamp":"2019. július. 05. 09:03","title":"A Samsung vezérigazgatója szerint 5 év múlva már nem fogunk okostelefonokat használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar szinkron állami védelméért és a tisztességes munkafeltételekért. Rajkai Zoltán, a Katona József Színház színésze, a Szídosz Szinkron Alapszervezetének elnöke a hvg.hu-nak arról beszélt: kínai munkaerőként vannak jelen a szakmában, és ez az utolsó pillanat, amikor még lehet tenni a változásért, különben a szinkron eltűnhet a süllyesztőben – ehhez viszont az is kell, hogy a színésztársadalom végre megtanuljon együttműködni.","shortLead":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar...","id":"20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ccf75-40c2-494a-855c-77dfc3a217e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","timestamp":"2019. július. 05. 20:00","title":"Rajkai Zoltán: Kínai munkaerőként dolgozunk a hazai szinkronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","shortLead":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","id":"20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2599ceb8-ac05-4d78-bb32-0c5cca4ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","timestamp":"2019. július. 04. 17:39","title":"Brüsszel összegzett: 50 eljárás folyik a kormány ellen, mert nem tartotta be az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint Jurij C. kormányozta a hajót a baleset pillanatában.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint Jurij C. kormányozta a hajót a baleset pillanatában.","id":"20190705_Torolhette_a_Viberuzeneteit_a_Viking_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f650d5-a6fd-4e94-abc2-95489379e6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Torolhette_a_Viberuzeneteit_a_Viking_kapitanya","timestamp":"2019. július. 05. 09:10","title":"Törölhette Viber-üzeneteit a Viking kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","shortLead":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","id":"20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba48c772-226e-46b6-b4cf-b7e01bed2621","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","timestamp":"2019. július. 05. 07:14","title":"Sosem vettek még ennyi Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz: főleg kulturális, sport- és nemzetiségi célokra adnak több pénzt. ","shortLead":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz...","id":"20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6524b6-44eb-426f-ac0f-ddb32a071c1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","timestamp":"2019. július. 04. 17:16","title":"Több költségvetési pénz a debreceni BMW-gyárra, kultúrára, nemzetiségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul, a Fidesz pedig saját jelölt helyett taktikusan amögé áll be, akit utódául ajánlott a választók figyelmébe a távozó kerületvezető. A fővárosi kerületek közül alighanem Soroksár lesz az egyetlen, ahol – papíron legalábbis – csupa független polgármesterjelölt harcolhat a szavazatokért.","shortLead":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul...","id":"20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0e818-30cd-47c8-b655-c54662aeab56","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 05. 10:45","title":"Soroksáron sem indít önálló polgármesterjelöltet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]