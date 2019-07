Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének...","id":"20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123aac0b-df3b-4810-b385-eabd4536a41c","keywords":null,"link":"/sport/20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","timestamp":"2019. július. 08. 19:45","title":"Kiesett Wimbledon legnagyobb meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","shortLead":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","id":"20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9a8c84-8385-4cc6-857a-399996d5aaf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"Gigászi nyugdíjemelést jelentettek be Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b7d3ea-b68b-4066-a81a-dba55f70ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán, mióta lehetett az úton rossz irányban? ","shortLead":"Egyáltalán, mióta lehetett az úton rossz irányban? ","id":"20190707_Video_Szembol_a_gyorsforgalmi_uton_a_legrosszabbkor_fordul_meg_egy_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b7d3ea-b68b-4066-a81a-dba55f70ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99ffb19-78dd-421c-8c01-e01ac848130f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Video_Szembol_a_gyorsforgalmi_uton_a_legrosszabbkor_fordul_meg_egy_autos","timestamp":"2019. július. 07. 14:54","title":"Szemben hajtott a gyorsforgalmi úton Fehérvárnál egy autós és a legrosszabbkor akart megfordulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Don Juanban játszanak együtt.","shortLead":"A Don Juanban játszanak együtt.","id":"20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e9c4c5-5193-48ae-9b27-6ca1100465e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","timestamp":"2019. július. 08. 10:00","title":"Kulka János Bodrogi Gyulával áll színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","shortLead":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","id":"20190707_szelfi_video_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495cd9d-3307-43ae-a135-39242329187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_szelfi_video_tolvaj","timestamp":"2019. július. 07. 19:22","title":"Szelfizés közben két gyalogos véletlen felvette a tolvajokat, akik kizsebelték őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","shortLead":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","id":"20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e395-a71e-49af-89ce-70863148209b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","timestamp":"2019. július. 08. 11:49","title":"Matolcsy: Hullámokon lovagolni jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0473e0-4643-44b0-80bb-410415ddcf6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi leghosszabb, 51 perces adással jelentkezett az Őrültech című podcast, amiből az is kiderül, mennyit tudnak a műsorvezetők a holdra szállásról.","shortLead":"Az eddigi leghosszabb, 51 perces adással jelentkezett az Őrültech című podcast, amiből az is kiderül, mennyit tudnak...","id":"20190708_orultech_podcast_tech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0473e0-4643-44b0-80bb-410415ddcf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a96ac4-7876-407f-bdbb-ffea418a66df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_orultech_podcast_tech","timestamp":"2019. július. 08. 21:33","title":"Podcast: Mindent tud a holdra szállásról? Egészen biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]