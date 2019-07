Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót próbált becsempészni az országba úgy, hogy egy parókával takarta el a fején az árut. A póthaj nem volt elég ügyes álca, a csempész lebukott. ","shortLead":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót...","id":"20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12759aeb-2c55-4480-8f36-c9c288f9bc65","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","timestamp":"2019. július. 16. 14:58","title":"Egy béna paróka alatt akart fél kiló kokaint becsempészni Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesség azonban így is édes marad.","shortLead":"Az édesség azonban így is édes marad.","id":"20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af6bae-d90a-4217-b68f-e9327fbf9f53","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","timestamp":"2019. július. 16. 18:35","title":"Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","shortLead":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","id":"20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecbdb95-b54c-4d51-8405-f077b03bc6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","timestamp":"2019. július. 17. 06:45","title":"Az EU szankciókkal akarja rávenni Törökországot, hogy álljon le a gázfúrásokkal Ciprus vizein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80bc81b-8895-4afd-8312-c3693162332d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lesz figyelnie a dátumokra annak, aki 3D-s modellekkel foglalkozik a Windowsban: a Microsoft hamarosan bezárja a kapcsolódó Remix 3D weboldalt.","shortLead":"Érdemes lesz figyelnie a dátumokra annak, aki 3D-s modellekkel foglalkozik a Windowsban: a Microsoft hamarosan bezárja...","id":"20190715_microsoft_remix_3d_oldal_kivezetese_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80bc81b-8895-4afd-8312-c3693162332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13caef-d60e-4ec0-9402-f69cb0dd496e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_microsoft_remix_3d_oldal_kivezetese_2020","timestamp":"2019. július. 15. 17:03","title":"Lefejezi a Microsoft a Remix 3D-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","shortLead":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","id":"20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d1a4d3-461e-49a8-ae53-1236da39b7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","timestamp":"2019. július. 17. 13:19","title":"Megúsztuk a szeptemberi aszteroidabombázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","shortLead":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","id":"20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88154fbd-56ee-4cd0-bf9e-501ba5909b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Eldőlt: ex-MSZP-s polgármester mögé áll be a Fidesz Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","shortLead":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","id":"20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491975dc-3c02-43a1-8128-b9c7f9aafd02","keywords":null,"link":"/kkv/20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","timestamp":"2019. július. 15. 15:57","title":"Gondja akadt a \"csokicső\" reklámjával a versenyhivatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Talán kevesen tudják, hogy Vida József, a Takarékbank vezetője pályáját szakácsként kezdte – indul a cikk a mindmegette.hu-n. ","shortLead":"Talán kevesen tudják, hogy Vida József, a Takarékbank vezetője pályáját szakácsként kezdte – indul a cikk...","id":"20190717_Epul_a_cuki_NER_a_Takarekbank_vezetoje_fozesi_szokasairol_vallott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ee453-5ea3-4426-92ac-108ef5710d32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Epul_a_cuki_NER_a_Takarekbank_vezetoje_fozesi_szokasairol_vallott","timestamp":"2019. július. 17. 08:15","title":"Épül a cuki NER: a Takarékbank vezetője a főzési szokásairól vallott a Mindmegette.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]