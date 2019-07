Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus megölésével – közölte a krétai rendőrség. Őrizetbe vettek egy másik férfit is, aki a cinkosa lehet.","shortLead":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus...","id":"20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da70d2d-f657-48ea-ba80-dec99de0bd32","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","timestamp":"2019. július. 16. 20:41","title":"Beismerő vallomást tett az amerikai biológus feltételezett gyilkosa Krétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új főnököt kaptak.","shortLead":"Új főnököt kaptak.","id":"20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0557cd-9a29-4e61-9e08-0e72a9c83614","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:56","title":"Egyszerre 11 óvónő mondott fel egy újpesti óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese a záróforduló eredményétől függetlenül a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlenül a negyeddöntőben folytatja majd szereplését a kvangdzsui világbajnokság férfi vízilabdatornáján.","shortLead":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami...","id":"20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb7828-c79a-423c-9699-062461c72dc3","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. július. 17. 07:02","title":"Csoportelsőként jutott tovább a férfi vízilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – \"médialincselés\" áldozatának nevezte magát.","shortLead":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt...","id":"20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdd52a-9bc2-4434-a435-3535b14076d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","timestamp":"2019. július. 16. 17:57","title":"Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány, Dárdai Pál bizakodik Marco Rossi tizenegyében. Dárdai jelenleg csapat nélkül, pihen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány...","id":"20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247aca64-7e40-4fca-a96f-2561847afa76","keywords":null,"link":"/sport/20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. július. 16. 10:01","title":"Dárdai: Ha legyőzzük a szlovákokat, kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","shortLead":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","id":"20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587941a8-e360-4e68-9771-93a555e6c4ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","timestamp":"2019. július. 16. 07:24","title":"A Nagymarosnál Dunába gurult autó sofőrje szerint öccse engedte ki a kéziféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a fizetések, nagyobb a forgalom, csak dolgozó nincs elég.","shortLead":"Nőttek a fizetések, nagyobb a forgalom, csak dolgozó nincs elég.","id":"20190715_Egyre_tobbet_koltenek_a_magyarok_a_kereskedok_megis_nehez_helyzetben_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635396be-019c-45a5-905f-f2fffd512246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Egyre_tobbet_koltenek_a_magyarok_a_kereskedok_megis_nehez_helyzetben_vannak","timestamp":"2019. július. 15. 11:49","title":"Egyre többet költenek a magyarok, a kereskedők mégis nehéz helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is vannak bolygók. Ezek felfedezésének állít emléket egy hangulatos videó.","shortLead":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is...","id":"20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4031a74-5dda-4c49-9ffc-2dcf0a59ab37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","timestamp":"2019. július. 16. 09:03","title":"Kiadott egy videót a NASA – 4000 bolygó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]