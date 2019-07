Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","shortLead":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","id":"20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5600f5-fe91-478d-80db-14974c6a7cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","timestamp":"2019. július. 18. 11:27","title":"Ősszel érkezik Iggy Pop új albuma, a címadó dalt már meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","shortLead":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","id":"20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bf6333-a074-4da5-973a-5241a6a21eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","timestamp":"2019. július. 18. 13:49","title":"Hamarosan jön a Coca-Cola-kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára, aki kijelentette, nem hajlandó egy tablón szerepelni Nagy Blankával.","shortLead":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára...","id":"20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f19f52-e778-4d3b-a87b-47f9b8dee707","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","timestamp":"2019. július. 18. 10:47","title":"Nagy Blanka: Pokoli volt ez a fél év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re legyőzte a korábban Gémesi Csanádot búcsúztató Eli Dershwitzcet, így bejutott a legjobb négy közé.","shortLead":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re...","id":"20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479ccf2-b0ae-416e-b721-2fd219e7ddf2","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 18. 16:59","title":"Elődöntős Szatmári a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, könnyű apatikussá válni, ha rengetegszer nekifutunk a falnak, és mindig visszacsúszunk.","shortLead":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, könnyű apatikussá...","id":"20190718_Fullajtar_Andrea_Bennem_a_CEUs_tuntetesen_tort_meg_valami","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb325d4d-3753-402b-b84c-bdca5b1430f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Fullajtar_Andrea_Bennem_a_CEUs_tuntetesen_tort_meg_valami","timestamp":"2019. július. 18. 14:11","title":"Fullajtár Andrea: Bennem a CEU-s tüntetésen tört meg valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók annyi antioxidánst tartalmaznak, mint a friss narancslé.","shortLead":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók...","id":"20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e4227-838c-422b-8446-8e3ee55de432","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","timestamp":"2019. július. 19. 12:03","title":"\"Kétmilliárdan rendszeresen esznek rovarokat – a többieknek még egy kis biztatásra van szükségük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]