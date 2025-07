Cáfol az NGM, nem zárták ki az idősebb négy- vagy több gyerekes anyákat az szja-kedvezményből

Nem igaz, hogy a kormány egy tavaszi jogszabály-módosítással kizárta az idősebb négy- vagy több gyerekes anyákat az szja-kedvezményből, amint arról hétfő reggel a Népszava írt, semmilyen formában nem szűkítették a jogosultak körét – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleménye.

„A tavaszi jogszabály-módosítás célja kizárólag az volt, hogy egyértelműbbé tegye: az adómentesség a magyar jog szerint járó családi pótlékhoz kötött, és nem más ország jogrendjéhez. Ez nem jelent semmiféle szigorítást vagy új feltételt, csak a korábbi gyakorlatot erősíti meg.”

Az NGM kiemeli: a kedvezmény továbbra is ugyanúgy jár azoknak is, akik már felnőtt gyermekeket neveltek fel. Az adóelőleg-nyilatkozatok továbbra is érvényesek, nem szükséges új nyilatkozatot tenni. Mint írják: