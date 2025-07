Majka vasárnapi bejegyzése lett az elmúlt évek legnépszerűbb magyar Facebook-posztja

Miután több kormányoldali ember is bírálta, amiért a debreceni Campus Fesztiválon a a Csurran, cseppen című számnál eljátszotta, hogy lelövik őt, mint Bindzsisztán miniszterelnökét, Majka vasárnap egy hosszú posztban válaszolt kritikusainak. Huszonnégy órával a megosztása után több mint 172 ezer lájknál, 15 ezer megosztásnál és 8500 hozzászólásnál jár a poszt, ami Telex szerint az interakció alapján a magyar facebookos univerzum legnépszerűbbje lett.

Majka Ígértem nektek, hogy jelentkezem a héten azzal kapcsolatban, ami történt. Nehezen találtam szavakat arra a boszorkányüldözésre, ami ellenem folyt az elmúlt napokban. Nagyon sokan érezték, hogy fontos…

Mint írják, Majka válasza az elmúlt években nagy figyelmet kapott és kiemelkedő számokat produkáló bejegyzést is túlszárnyalt:

Magyar Péter tavaly karácsonyi posztját, amiről a Tisza Párt vezetője azt írta, a valaha volt legnépszerűbb hazai Facebook-poszt lett – ezen jelenleg durván 174 ezer interakció van összesen;

Orbán Viktor szavazatokat megköszönő posztját a 2022-es választási győzelem után, ami a Tisza Párt szerint manipulációval jött össze – ezen 171 ezer interakció van most;

Hosszú Katinka 2016-os posztját a riói olimpián szerzett három arany- és egy ezüstérméről – ezen szintén 171 ezer interakció van a cikk írásakor.

Hozzátették, Majkát 844 ezer ember követi, és míg általában az interakciós ráta, vagyis hogy a követőktől egy bejegyzésre mennyire reakció érkezik, 1 és 5 százalék közötti érték szokott lenni, itt most több mint 20 százalékos interakciós rátáról beszélünk. A több közösségi oldalt, köztük Facebookot is elemző Social Blade alapján a trendek pedig azt mutatják, hogy Majka múlt hétfő óta összeszedett 23 ezer extra lájkolót, és 183 ezerrel többen beszélnek róla, mint július 21-én.

Majka vasárnapi posztjára egyébként Magyar Péter is reagált egy kommenteben, és ez is nagyon népszerű lett, nagyjából 14 ezer reakció érkezett rá, és persze több komment is.

Illetve nemrég Szijjártó Péter is megosztotta a véleményét: „Én egészen biztosan soha nem piszkítanék oda, ahonnan segítséget kértem és kaptam is akkor, amikor a legnagyobb bajban voltam. Nekem ez a véleményem erről a kérdésről” – nyilatkozta a tárcavezető, akivel 2021 tavaszán a rapper fotózkodott is a Külügyminisztériumban tett látogatások.

Ami Majka Csurran, cseppen című dalához készült videóklipet illeti, áprilisban már 20 milliós megtekintésnél járt, és a cikk írásakor már 25 millió felett volt ez a szám, és közel 22 ezer hozzászólás található alatta.