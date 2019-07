Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A közönség azt hitte, ez is a műsor része. A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus

A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe. Tovább dübörög a budai Vár újragondolása

Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök. Az amerikai tech óriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huaweinek

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség. A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai tech óriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos...","id":"20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98743e5a-116f-4551-b81a-30a0bfa38c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","timestamp":"2019. július. 22. 08:18","title":"A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve hazahúz, leginkább a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben. Nacionalizmus? Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján.","shortLead":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján. Fotók Attenborough-tól Schwarzeneggerig: mennyire pontosan öregít a FaceApp? Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton. Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik

A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra. Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten