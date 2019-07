Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A jövő azonban minden korábbinál bizonytalanabb egy olyan politikussal, akinél a karizma többet számít, mint a következetesség.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz...","id":"20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702edf1-f14e-4fa4-8440-dc9c0622a37c","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","timestamp":"2019. július. 23. 13:07","title":"Boris Johnson lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi...","id":"20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db0dfb-747e-44db-a245-77b40bad2724","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","timestamp":"2019. július. 23. 17:03","title":"WWF: Hétfőre elfogynak a Föld éves erőforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő Boeing szárnyára. Ghánába akart jutni.","shortLead":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő...","id":"20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11671af-a898-4ad4-a122-587bf7115004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","timestamp":"2019. július. 23. 16:03","title":"Felszálláshoz készülő gép szárnyára mászott fel egy ember Nigériában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cb1400-7681-454d-bba4-170d97ce9b44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 90 évesen elhunyt politikus régóta beteg volt. A kínai állami hírügynökség hűséges kommunista harcosnak és kiemelkedő vezetőnek nevezte, annak idején ő is a Tienanmen téri kemény fellépés mellett volt.\r

\r

","shortLead":"A 90 évesen elhunyt politikus régóta beteg volt. A kínai állami hírügynökség hűséges kommunista harcosnak és kiemelkedő...","id":"20190723_Meghalt_a_Tienanmen_teri_verengzes_egyik_felelose_Li_Peng_egykori_kinai_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cb1400-7681-454d-bba4-170d97ce9b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43ec19-76a8-47f3-8013-c2a23cf1e3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Meghalt_a_Tienanmen_teri_verengzes_egyik_felelose_Li_Peng_egykori_kinai_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 23. 14:41","title":"Meghalt a Tienanmen téri vérengzés egyik felelőse, Li Peng egykori kínai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak szabálytalanságot, csaltak a számlákkal, a dolgozókkal, az alkohollal, lényegében mindennel. ","shortLead":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak...","id":"20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8082beb-48dc-4eed-b7b7-b926a97e31b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","timestamp":"2019. július. 24. 09:52","title":"Lecsapott a bulinegyedre a NAV: hirtelen sok új dolgozóval és számlával találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fc4af2-be5b-4316-b695-eff2317c84c1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A sziklamászás és a szenvedélybetegségből felépülés szépen rímelnek egymásra. A szenvedélybetegek nagy része ugyanis senkiben nem bízik, legfőképp magában nem. Itt viszont hirtelen mégis meg kell bíznia a felszerelésben, a társában, aki biztosítja őt, és persze önmagában is, hogy képes felmászni. Elkísértük a Nyírő Gyula OPAI addiktológiájának terápiás klienseit, akik a Megálló Csoporttal közösen indultak a sziklához.","shortLead":"A sziklamászás és a szenvedélybetegségből felépülés szépen rímelnek egymásra. A szenvedélybetegek nagy része ugyanis...","id":"20190722_Sziklamaszas_Vargesztes_szenvedelybetegseg_felepules_Nyiro_OPAI_Megallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fc4af2-be5b-4316-b695-eff2317c84c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee4dd81-0b49-4c6f-97b3-5b1c18ef8301","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Sziklamaszas_Vargesztes_szenvedelybetegseg_felepules_Nyiro_OPAI_Megallo","timestamp":"2019. július. 22. 20:00","title":"\"Én is azóta vagyok józan, mióta megtanítottak mászni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","shortLead":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","id":"20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde1561-e920-4395-9f63-7fdd23d2bcc8","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 24. 05:16","title":"Kenderesi szétúszással döntős 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]