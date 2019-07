Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban különösen népszerűek, és sok millióan használják őket. Pontosabban csak használták, mert mind a Google, mind a Mozilla deaktiválta a hírbe hozott bővítményeket. ","shortLead":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban...","id":"20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96793fdf-3af4-46a7-9399-f4cdca9fd965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","timestamp":"2019. július. 24. 11:33","title":"Talán nem is sejtette: 6 népszerű Chrome- és Firefox-bővítmény gyűjtött titokban adatokat a gépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","shortLead":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","id":"20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adbd8e-e174-4d11-b878-50fd417aaa9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","timestamp":"2019. július. 23. 15:15","title":"„Nem vagyunk maffiózók!\" – kiakadt egy McDonald’s-reklámra Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","shortLead":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","id":"20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5dd88e-11f3-4930-945d-b202683b2fe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","timestamp":"2019. július. 24. 11:52","title":"A Macskák bizarr előzetese egyvalakinek tuti bejönne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai tech óriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","shortLead":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","id":"20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ed0d9-e61d-4464-89b8-221cf0f59b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","timestamp":"2019. július. 23. 15:11","title":"BKV: Még felhasználhatók a Libegők Éjszakáján vett jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60019b5-a60b-4d3f-9bca-3e04833d94d1","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Persze, hogy halott, 36 fokos műtőben nehéz túlélni.","shortLead":"Persze, hogy halott, 36 fokos műtőben nehéz túlélni.","id":"20190723_Gomperz_A_magyar_allam_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60019b5-a60b-4d3f-9bca-3e04833d94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea524f01-dcfb-42b5-bf03-d5d50211fc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Gomperz_A_magyar_allam_halott","timestamp":"2019. július. 23. 09:00","title":"Gomperz: A magyar állam halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]