[{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet egy három hónapos sikeres tesztidőszakot követően döntött arról, hogy a pénzügyeiket intézőket négylábú barátaikkal együtt is fogadják a fiókokban. ","shortLead":"A pénzintézet egy három hónapos sikeres tesztidőszakot követően döntött arról, hogy a pénzügyeiket intézőket négylábú...","id":"20190724_Immar_kutyaval_is_lehet_menni_a_CIBhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5b0ce1-9dc1-4f25-8789-3e7567315ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Immar_kutyaval_is_lehet_menni_a_CIBhez","timestamp":"2019. július. 24. 15:57","title":"Immár kutyával is lehet menni a CIB-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan, mint a többi: becsengetésre lehetnek kész jó esetben. Parragh László kamarai elnök nem aggódik, a szakszervezeti vezető szerint kevés az egy év. ","shortLead":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan...","id":"20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45440d54-d597-4321-940c-cc7aaffa276b","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","timestamp":"2019. július. 24. 06:30","title":"Emlékeznek még arra, mikor a tanár egy fejezettel járt a diákok előtt? Ez lehet jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb...","id":"20190725_hodmezovasarhely_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7885e4-8872-4c3a-a51b-3b68d5825214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_hodmezovasarhely_szemet","timestamp":"2019. július. 25. 13:05","title":"Olasz importszemét miatt támadják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","shortLead":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","id":"20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f553e-645d-4d7d-a24f-0bf362cb920e","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","timestamp":"2019. július. 25. 12:49","title":"Az olaszok nyertek, nem sikerült döntőbe jutnia a magyar vízipólósoknak a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Rogán Cecíliához köthető sportesemények támogatásai után kutakodva a hvg.hu érdekes kapcsolatra bukkant: a Fitbalance Aréna Tavasz és a Fitbalance Kids nevű rendezvényeket az a Magno Studio Kft. szervezte, amely az Átlátszó szerint milliárdokat szakított a Rogán Antal vezette minisztérium propagandaköltéseiből. A cégről semmit nem tudni, csupán annyit, hogy vezetője és tulajdonosa, Horváth László három év alatt a nulláról 14 milliárd forintra tornázta fel a Facebook-oldallal és saját honlappal nem rendelkező vállalkozás bevételeit.","shortLead":"A Rogán Cecíliához köthető sportesemények támogatásai után kutakodva a hvg.hu érdekes kapcsolatra bukkant: a Fitbalance...","id":"20190725_magno_studio_fitbalance_rogan_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e82a115-f60d-4a63-85dd-076d16cc67bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_magno_studio_fitbalance_rogan_cecilia","timestamp":"2019. július. 25. 06:30","title":"Rogán Cecília és egy titokzatos NER-milliomos nyomát kutattuk a békásmegyeri panelrengetegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt is.","shortLead":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt...","id":"20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4b73b5-fa88-4605-88cf-4f3d60934aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. július. 24. 19:03","title":"Olyan kijelzőt kaphat a 2020-as iPhone, amilyet korábban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány 358 milliárd eurós kárt okoz a közép- és kelet-európai magánvállalkozások számára – derül ki a PwC tanulmányából.","shortLead":"A munkaerőhiány 358 milliárd eurós kárt okoz a közép- és kelet-európai magánvállalkozások számára – derül ki a PwC...","id":"20190724_pwc_munkaerohiany_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fc7615-2c0b-493b-b612-8398d6d04614","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_pwc_munkaerohiany_felmeres","timestamp":"2019. július. 24. 12:10","title":"116 603 milliárd forintot buknak a térség cégei a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]