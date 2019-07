Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó látni, Maya!","shortLead":"Jó látni, Maya!","id":"20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d4c1c-fe61-47db-9026-74da4fc90742","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","timestamp":"2019. július. 23. 15:59","title":"A budapesti állatkert vombatkölyke robbantotta a mai cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatalmasat hajrázott.\r

A magyar Forma–1-es pálya mellett Mogyoród és Fót elérhetősége is jelentősen javul.","shortLead":"Átadták az M3-as új csomópontját. A magyar Forma–1-es pálya mellett Mogyoród és Fót elérhetősége is jelentősen javul.","id":"20190724_Atadtak_az_M3as_Hungaroringnel_levo_uj_csomopontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3663663-3fa5-4693-a872-006c5090a78f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Atadtak_az_M3as_Hungaroringnel_levo_uj_csomopontjat","timestamp":"2019. július. 24. 12:59","title":"Végre normális módon lehet kijutni a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]