[{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","shortLead":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","id":"20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","timestamp":"2019. július. 28. 07:20","title":"Ha most készül vonatra ülni, akkor lehet, hogy gondban lesz"},{"available":true,"c_guid":"afe90645-87fd-44a0-9b41-d250c62bc912","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előttünk Románia és Bulgária is. Mögöttünk olyan országok, mint Panama és Kazahsztán.","shortLead":"Előttünk Románia és Bulgária is. ","id":"20190726_Magyarorszag_az_utolso_europai_orszag_a_joguralmi_vilagranglistan","timestamp":"2019. július. 26. 10:35","title":"Magyarország az utolsó európai ország a joguralmi világranglistán"},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt"},{"available":true,"c_guid":"ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","shortLead":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","id":"20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","timestamp":"2019. július. 27. 11:20","title":"Előzésben lévő teherautót előzött volna az Audi, egy kombájn vágókésének rohant Kisdarócnál"},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette"},{"available":true,"c_guid":"25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","shortLead":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","id":"20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","timestamp":"2019. július. 26. 09:57","title":"Bottal ütött a telefonrabló, 7 és fél évet kaphat – videó"},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett"},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki"}]