[{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","shortLead":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","id":"20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638e994-4821-4664-8b2f-a2fb5965b674","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:03","title":"Megváltozik az Instagram és a WhatsApp neve, facebookosítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","shortLead":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","id":"20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d554600-4ede-4c50-9924-7e9cae9aa53e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:38","title":"Több embert lecserélt Orbán a kormány második vonalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","shortLead":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","id":"20190802_Pentek_idojaras_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ca1719-cd86-4f2b-b510-5209e4c22984","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Pentek_idojaras_eso","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:17","title":"Pénteken bárhol lehet zivatar, de nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","shortLead":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","id":"20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba3c88-0f6d-4bdc-b326-c388573fbc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","timestamp":"2019. augusztus. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 270 lóerős lett a legsportosabb Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556","c_author":"Gergely Márton, Vándor Éva","category":"sport","description":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők legnagyobb pilótája? ","shortLead":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők...","id":"201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e20896-bd83-440f-be2c-577c5c9d8905","keywords":null,"link":"/sport/201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 07:00","title":"Fogadna Hamiltonra, ha Senna ellen versenyezne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három versenyből kettőt megnyert. Az élete legjobb versenyére viszont még vár. Max Verstappennel a Hungaroringen beszélgettünk.



","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három...","id":"20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8c11c-c56b-442f-a22b-da496ad8c6b1","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:15","title":"Max Verstappen: Nekem nem kell senkihez sem mérnem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Egy évtizede még az utcán is aludt, a Szigetre viszont a világ tavaly legnagyobb bevételt hozó koncertturnéjával érkezik Ed Sheeran, aki sem a dalait, sem a fellépéseit nem bonyolítja túl.","shortLead":"Egy évtizede még az utcán is aludt, a Szigetre viszont a világ tavaly legnagyobb bevételt hozó koncertturnéjával...","id":"201931__ed_sheeran__ustokoskarrier__egy_szal_gitar__szupersztar_utcazenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b6ec1-0cef-4492-b8e4-d8df57771fc3","keywords":null,"link":"/kultura/201931__ed_sheeran__ustokoskarrier__egy_szal_gitar__szupersztar_utcazenesz","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:30","title":"Plüssmackókat és legókat gyűjt, mellékesen 10 év alatt utcazenészből szupersztár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]