Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit a program kínál. A cég ezért úgy döntött: búcsút int az appnak.","shortLead":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit...","id":"20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6a9146-928b-4013-974f-7ba1dfb053e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:03","title":"Leállítja utazós alkalmazását a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","shortLead":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","id":"20190806_Tokeletes_a_gyerekem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896768a7-414e-4c90-9ddb-80f42c73fdfd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190806_Tokeletes_a_gyerekem","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:15","title":"Tökéletes a gyerekem, de miért baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","shortLead":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","id":"20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975b09a-97c3-44ac-a3bd-49be41167104","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:11","title":"Vaddisznóktól félnek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","shortLead":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","id":"20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9f169a-d26b-49e9-a492-9a30d8ed41ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:37","title":"Felháborítónak tartja a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékesekkel példálózó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül. A végeredmény rendkívül látványos lett.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül...","id":"20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6420-48db-49a3-8e41-fa35e26678f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:33","title":"Lenyűgöző legós fotókat készített egy magyar fotós a Stranger Thingsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA sokkal több adatot kapott az egy évvel ezelőtt felbocsátott Parker Solar Porbe-tól, mint amire előzetesen számítottak.","shortLead":"A NASA sokkal több adatot kapott az egy évvel ezelőtt felbocsátott Parker Solar Porbe-tól, mint amire előzetesen...","id":"20190805_nap_napszonda_parker_solar_probe_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50199d-b2d8-4282-84b9-e09510d37e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nap_napszonda_parker_solar_probe_nasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:33","title":"Megjött az első 22 GB adat az űrszondától, ami minden eddiginél közelebb repült a Naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]