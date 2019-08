Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős késésekre kell számítaniuk az utasoknak.","shortLead":"Jelentős késésekre kell számítaniuk az utasoknak.","id":"20190807_Baj_van_a_British_Airways_informatikai_rendszerevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c598464-e331-47c3-8946-a48d19505a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Baj_van_a_British_Airways_informatikai_rendszerevel","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:34","title":"Baj van a British Airways informatikai rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit garázdaság és rongálás miatt állították elő. ","shortLead":"A férfit garázdaság és rongálás miatt állították elő. ","id":"20190806_Azon_akadt_ki_hogy_a_haza_ele_parkoltak_a_Balatonnal_nekiesett_az_autonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f2dfc-7a38-4c5f-8b0a-f8bc9b1902e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Azon_akadt_ki_hogy_a_haza_ele_parkoltak_a_Balatonnal_nekiesett_az_autonak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:52","title":"Azon akadt ki, hogy a háza elé parkoltak a Balatonnál, nekiesett az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","shortLead":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","id":"20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb548df6-167e-46ea-aece-0b7f871dd0ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:50","title":"Eloltották a tüzet a felrobbant szibériai hadianyagraktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elárulta, milyen, az Orbán-rendszerről szóló könyvekkel találkozott az idei tusványosi beszéde előtt. Csizmadia Ervin és Sárközy Tamás is próbálta értelmezni, mi történik Magyarországon. Egyikük szerint a Fidesz nem is hadakozik valójában Európával, a másikuk azt állítja, Orbánnak döntenie kell, folytatja a radikalizmust, vagy igazi kereszténydemokrata kormányzást hoz létre. Elolvastuk a két szerző művét, nagy kérdés, hogy vajon a kormányfőnek mennyire tetszettek az ott leírtak.","shortLead":"A miniszterelnök elárulta, milyen, az Orbán-rendszerről szóló könyvekkel találkozott az idei tusványosi beszéde előtt...","id":"20190807_Orban_Viktor_Csizmadia_Ervin_Sarkozy_Tamas_illiberalizmus_Tusvanyos_keresztenydemokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfcb3ec-8213-4325-b86a-93529e9a0ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Orban_Viktor_Csizmadia_Ervin_Sarkozy_Tamas_illiberalizmus_Tusvanyos_keresztenydemokracia","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:30","title":"Orbán Viktor náluk olvashatta el, milyen a rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a Szigetre hívnák, hogy a nagyszínpadról beszéljen a klímaváltozásról, elvállalná.","shortLead":"Ha a Szigetre hívnák, hogy a nagyszínpadról beszéljen a klímaváltozásról, elvállalná.","id":"20190807_Balint_gazda_a_klimavaltozasrol_Az_ember_ezt_nem_tudja_megvaltoztatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6123330-d4a4-4ba0-8cfc-925dea54c75b","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Balint_gazda_a_klimavaltozasrol_Az_ember_ezt_nem_tudja_megvaltoztatni","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:57","title":"Bálint gazda a klímaváltozásról: Az ember ezt nem tudja megváltoztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez, üzemben tartásához.","shortLead":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez...","id":"20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41be848-90cf-4849-9244-ac281248d2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:41","title":"Körbefotóztuk a világ leggazdagabbjainak szuperjachtjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt. A Magyar Közút közleményben reagált.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új programjának.","shortLead":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új...","id":"20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c3e46e-7a33-459d-beaf-d95247a5ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:03","title":"Megint kitalált valamit Elon Musk, olcsóbb lesz tőle a műholdak fellövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]