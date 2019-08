Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre tesztüzemben működik az összesen 4 automata. ","shortLead":"Egyelőre tesztüzemben működik az összesen 4 automata. ","id":"20190807_Autamata_poggyaszfeladokat_raktak_ki_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e6580a-8706-4d03-9f1a-703d14cc9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Autamata_poggyaszfeladokat_raktak_ki_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:33","title":"Automata poggyászfeladókat raktak ki Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok azzal próbált nyugtatni, hogy legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be egy autóba.","shortLead":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok...","id":"20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67ae77-8f1f-4cc2-bcb5-17fbf9808b07","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:49","title":"Kósa a Parlament biztonsági rendszeréről: Egy hétvége alatt megbütykölöm a haverokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felrobbant egy orosz ballisztikus rakéta hajtóműve, a balesetben legalább két ember életét vesztette – írta a The Moscow Times című moszkvai lap, amely szerint a detonáció után rövid időre megnövekedett a radioaktivitás az északi Szeverodvinszk térségében.","shortLead":"Felrobbant egy orosz ballisztikus rakéta hajtóműve, a balesetben legalább két ember életét vesztette – írta a The...","id":"20190808_Felrobbant_egy_orosz_ballisztikus_raketa_hajtomuve_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a496657-05d4-4439-8dd5-318fa136d7bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Felrobbant_egy_orosz_ballisztikus_raketa_hajtomuve_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:01","title":"Felrobbant egy orosz ballisztikus rakéta hajtóműve, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","shortLead":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","id":"20190808_Hyundai_i10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfa0c-c70b-464f-9c93-ca8b2015f0c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Hyundai_i10","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:22","title":"Kicsit raliautós lesz az új Hyundai i10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","shortLead":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","id":"20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012354ff-d4c7-4066-8ff1-859261ac3295","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:30","title":"Gerendai Károlynak már túl jó a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat ma.\r

\r

","shortLead":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat...","id":"20190807_Mindent_bevet_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6132c7e-8da3-4963-9b11-6fd999f71b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mindent_bevet_a_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:02","title":"Mindent bevet a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","shortLead":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","id":"20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832dadf2-4dab-483a-bcce-8d10e4a146ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:45","title":"Hamarabb érkezik a családi pótlék az iskolakezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]