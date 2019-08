Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen ételre vadászik. Döntő szempont-e a frissesség, magasról tesznek-e az egészséges táplálkozásra, illetve fontos-e nekik, hogy a nap végén ne csak energiájuk, de pénzük is maradjon a kiadós szórakozásra? Videónkból kiderül, hogy van-e lehetőség jól, bőségesen és olcsón enni a nyári fesztiválszezon csúcseseményén.","shortLead":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen...","id":"20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c81211-7ff7-4de0-a24e-0b8fd905d079","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:17","title":"Mit és mennyiért eszik a Sziget Fesztivál közönsége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni tudják a hackerek. De van ennél rosszabb is.","shortLead":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni...","id":"20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d0d580-2b96-444d-ab34-a1c113d51f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:03","title":"Olyan hibára bukkantak a WhatsAppban, amivel meghamisíthatók az üzenetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","shortLead":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","id":"20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5116171-d8c5-4dd2-8692-47d6b04259c6","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:23","title":"Agyvérzést kapott hetekkel ezelőtt Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával szerelt okostelefonnal, az egyik igazi szakértő szerint már a 40 MP is több, mint ami elég.","shortLead":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával...","id":"20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63feac44-ee4b-452a-bb51-561fed5e62d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:03","title":"Szakértő: felesleges a 64 MP-es kamera a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer forintért Takaró Mihály. Arról, hogy részben a vállalhatatlan nézeteket valló Takaróra bízták az oktatás hazafiasabbá tételét, a hvg.hu írt először.","shortLead":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer...","id":"20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63341611-aaa5-491e-a542-61490f5bea91","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:09","title":"Kiderült, milyen szerződés alapján ír bele a NAT-ba havi 480 ezerért Takaró Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Windisch László állítólag nem újrázik.","shortLead":"Windisch László állítólag nem újrázik.","id":"20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ede561-1fe8-4625-9e55-5c05eb143e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:43","title":"Index: A jegybanknak új alelnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]