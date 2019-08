Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","shortLead":"Lássuk, mit hoz a fesztivál negyedik napja!","id":"20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b808e6-f41a-4e6a-b174-3247df3b979d","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Sziget_fesztival_szombat_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:25","title":"Tombolás vagy lazítás? Szombaton mindkettőt lehet a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett a telefonos applikációra alapuló taxiszolgáltató részvényárfolyama. Annak ellenére, hogy a veszteség nagyobb részét a tőzsdére lépéssel kapcsolatos kiadások tették ki.","shortLead":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett...","id":"20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a107414a-cdaa-4f8f-a707-c7aa1d9e1064","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:48","title":"Mélyrepülésben az Uber-árfolyam a sokmilliárdos veszteség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","shortLead":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","id":"20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaabf17-864f-4f37-8cc9-56d2333531de","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:15","title":"Megvertek egy fiatal nőt Bényén, mert szivárványos táska volt nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2) a diszkó-funk és a feminizmus is. Programajánló.","shortLead":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2...","id":"20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b0dac5-b650-4561-8f78-3e1949599f13","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:30","title":"Jamaika a jamaikaiaké, de vasárnap félig a Sziget is az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","shortLead":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","id":"20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec508c-c0bb-4aaf-ac92-6a783c63d1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Megvan, melyik telefon kaphatja meg elsőként a Huawei operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","shortLead":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","id":"20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc421ac-afdf-4767-aad8-60a06461d11c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb Lada divatterepjáró, de van egy komoly probléma vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]