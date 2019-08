Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","shortLead":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","id":"20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15a81b-5705-4281-b7c3-f631845778d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"Hétfőtől beszűkül az Astoriánál a Rákóczi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények alapján a három legnagyobb cseh autógyár. Ez az összeg négyszerese a 2017-es osztaléknak, egyben mintegy 25 százaléka a 2018-ban külföldre kifizetett csehországi osztalékoknak - írta az E15 gazdasági napilap","shortLead":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények...","id":"20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f2026-efac-4b37-8fe8-ecd4978a477c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:19","title":"Rekordösszegű osztalékot kaptak a csehországi autógyárak anyacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben, felfegyverkezve sétálgatott egy Missouri államban lévő Walmart áruházban. A férfit egy tűzoltó állította meg: pisztolyt szegezett rá, s sakkban tartotta a rendőrök megérkezéséig.","shortLead":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben...","id":"20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a36a5-345e-4283-bef3-fa88ecff3529","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Golyóálló mellényben és fegyverrel sétáló férfi okozott pánikot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar orvoscsapat választott szét. Az állapotuk stabil, az egyikük már magához is tért, a másiknak is önálló a légzése. ","shortLead":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar...","id":"20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea170b5d-762d-481f-8f40-59b13fdba46c","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:43","title":"Magához tért a koponyájuknál szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","shortLead":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","id":"20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8a8f0-bbdd-4c61-adf6-b27466356d25","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:37","title":"Népszavazás lesz Révfülöpön, legyen-e a központban forgalmas vitorláskikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]