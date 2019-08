Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","shortLead":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","id":"20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9673bd4-8d5f-4c0c-8fc7-5874c87aef07","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:40","title":"Kosz, penész és nyolc óra várakozás várta a magyar turistákat Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki a nyúzópróbájából – egészen jó kis készülékről van szó, bár az is kiderül, miért nem tökéletes az itt alkalmazott dizájn.","shortLead":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki...","id":"20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add525f-e8e8-401d-bb54-e20c46ef1bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:03","title":"Videó: tortúrateszten a világ valóban legelső összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ethan Chappel a Perseidák meteorrajt akarta megfigyelni, amikor a kamerája rögzített egy különleges eseményt.","shortLead":"Ethan Chappel a Perseidák meteorrajt akarta megfigyelni, amikor a kamerája rögzített egy különleges eseményt.","id":"20190812_jupiter_becsapodas_meteorit_amator_csillagasz_ethan_chappel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037cd-dba1-42e6-99ac-d3b793581a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_jupiter_becsapodas_meteorit_amator_csillagasz_ethan_chappel","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:03","title":"Ritka pillanat: egy amatőr csillagász véletlenül felvette, ahogy egy óriási meteor csapódik a Jupiterbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal Pictures.","shortLead":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal...","id":"20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff398b4-763f-4489-9331-7e99dc1d332e","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:26","title":"Az amerikai tömegmészárlások miatt most nem mutatják be a Universal embervadászatos filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi galaxist fedeznek fel egyszerre.","shortLead":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi...","id":"20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd7ed9f-c9f2-4127-8e2e-0a51119375eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","timestamp":"2019. augusztus. 12. 00:03","title":"Ellentmond az univerzum törvényeinek: találtak 39 eddig láthatatlan, hatalmas ősi galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye iránt.","shortLead":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye...","id":"20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f98aab-4622-45f6-81dc-fdb5c7c42c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","timestamp":"2019. augusztus. 10. 21:46","title":"Kövér László megmondta, ki a jó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki félretankol, akkor még nem biztos a katasztrófa. Kivéve persze így. ","shortLead":"Ha valaki félretankol, akkor még nem biztos a katasztrófa. Kivéve persze így. ","id":"20190811_Veletlen_benzin_tankolt_dizel_helyett_egy_autos_Aztan_tamadt_egy_zsenialis_otlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c55e17d-3c84-45be-8631-bff813cc2a71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Veletlen_benzin_tankolt_dizel_helyett_egy_autos_Aztan_tamadt_egy_zsenialis_otlete","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:24","title":"Véletlenül benzint tankolt dízel helyett egy autós, aztán támadt egy \"zseniális\" ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután megnézte a számait, aztán beteget jelentett, másnap már csak felmondani ment be.","shortLead":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután...","id":"20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d14af0-a943-4a71-8cec-fbc4b0abb1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:05","title":"Egy brit lottónyertes elárulta, hány percig dolgozott még, miután megütötte a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]