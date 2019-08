Állati maradványoktól szenvednek a XV. kerület határában, egy olyan területen, ahol főleg futók és biciklisek járnak – derül ki az RTL Híradójának riportjából. A csontok és más maradványok ötven méter hosszan borítják be az erdős részt.

A helyiek tapasztalatai szerint két-három naponta tesznek a helyre állati maradványokat. Egyikük másfél éve több hatósággal is felvette a kapcsolatot, hogy tegyenek lépéseket, ám kiderült, ez a terület a MÁV-é. A MÁV is tud a problémáról, sőt, járőrei már tetten is érték azt, aki az állati maradványokat elhelyezte, és feljelentést is tettek az ügyben – mégsem történik egyelőre semmi.