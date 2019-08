Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","shortLead":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","id":"20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fecef9-c999-4320-8f6c-2205697b194a","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:34","title":"Fővárosi tömegközlekedés: négy napig semmi sem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bombasiker az Új Selyemút program – papíron legalábbis, de a kínaiaknak mégiscsak változatni kell rajta, mert túlságosan drága és gyakran nem oda vezet, ahova szerették volna.","shortLead":"Bombasiker az Új Selyemút program – papíron legalábbis, de a kínaiaknak mégiscsak változatni kell rajta, mert...","id":"20190817_Teljesen_at_kell_szabnia_a_csodafegyveret_Kinanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be63dc41-6f9b-4a53-8bd6-deb4e392e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Teljesen_at_kell_szabnia_a_csodafegyveret_Kinanak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:20","title":"Kínának teljesen át kell szabnia a csodafegyverét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b64ff0c-4737-4a42-a914-330927915581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Toyota_Prius_vonatatrjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b64ff0c-4737-4a42-a914-330927915581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6f71be-722d-4bca-93eb-5a4c92f42e9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Toyota_Prius_vonatatrjaro","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:16","title":"Nem ígér sok jót, ha valaki rátolat egy vasúti átjáróra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677b39-4569-4715-bc94-824181511220","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészek úgy festették le a 43 éves Michael Gargiulót, mint hidegvérű sorozatgyilkost, aki portyáin nőkre vadászott.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészek úgy festették le a 43 éves Michael Gargiulót, mint hidegvérű sorozatgyilkost, aki portyáin...","id":"20190816_Eliteltek_a_hollywoodi_meszarost_aki_ellen_Ashton_Kutcher_tanuskodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32677b39-4569-4715-bc94-824181511220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6157bc5-e6bc-4524-b306-6122d0dac888","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Eliteltek_a_hollywoodi_meszarost_aki_ellen_Ashton_Kutcher_tanuskodott","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:49","title":"Elítélték a “hollywoodi mészárost”, akinek az ügyében Ashton Kutcher tanúskodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy csalárd könyveléssel csaknem 40 milliárdos mínuszt titkolt el a General Electric.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy csalárd könyveléssel csaknem 40 milliárdos mínuszt titkolt el a General Electric.","id":"20190816_ge_csals_general_electric_markopolos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623d280-2d6f-4e02-925f-9ea24c818683","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_ge_csals_general_electric_markopolos","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:07","title":"Ritka nagy csalással vádolja egy szakértő a GE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részleteket nem közöltek a hatóságok, de megállt az élet a reptereken. Videó.","shortLead":"Részleteket nem közöltek a hatóságok, de megállt az élet a reptereken. Videó.","id":"20190817_Negy_orara_lealltak_a_szamitogepes_rendszerek_az_Amerika_repuloterein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922c2d53-b04f-462e-8051-8d534adc2bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190817_Negy_orara_lealltak_a_szamitogepes_rendszerek_az_Amerika_repuloterein","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:19","title":"Négy órára leálltak a számítógépes rendszerek az amerikai repülőtereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]