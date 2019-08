Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d6524ab-c114-44eb-b1fe-01fb9d2f9369","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az Audi Q3 és a Mercedes GLA felfrissített konkurensének hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött az Audi Q3 és a Mercedes GLA felfrissített konkurensének hazai forgalmazása.","id":"20190816_9_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6524ab-c114-44eb-b1fe-01fb9d2f9369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e26e1-e445-46e8-8c76-543c0226ae37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_9_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x1","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:21","title":"9 millió forinttól indul itthon az új BMW X1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda betérő látogatókon. A tesztidőszakban a rendőrség is részt vett.","shortLead":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda...","id":"20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d0c33-2737-4d1f-a17c-b4748ff2a74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"Szkennelték egy brit bevásárlóközpont látogatóinak arcát, de erről senkinek sem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","shortLead":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","id":"20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6c20fe-3113-4a0a-90d9-b233daa8f732","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:37","title":"Augusztus 20-a: rémálom lesz a közlekedés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","shortLead":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","id":"20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1134a5a7-2429-4a0a-822f-13005dcb2adc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:29","title":"Ez ám a gólyahír: hét kisgólya nőtt fel egy fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","shortLead":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","id":"20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2dc4c5-2aba-427d-8a88-fd7a6e4d8931","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:39","title":"Sztrájkolhatnak-e a fogorvosok úgy, hogy nem is sztrájkolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége nem volt.","shortLead":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége...","id":"20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91895ee-797e-416e-83df-4adeba7c6237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:03","title":"Azt hitték a rendőrök, bajban van a sofőr, de egészen más kép fogadta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent autokraták társaságába keveredett. Most a világ egyik legelismertebb külpolitikai lapja, a Foreign Affairs sorolja a világ diktátorai közé.","shortLead":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent...","id":"20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6bdeef-26fb-4ff7-87aa-3db4c275fede","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","timestamp":"2019. augusztus. 17. 13:26","title":"Paul Lendvai: Orbán a demokrácia védelmezőjéből a demokrácia halálának szerzője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","shortLead":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","id":"20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8329af-a2ac-45cf-bd47-e34ba979df37","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:00","title":"Meghalt Török Zsolt aradi hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]