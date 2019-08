Sztrájkolhatnak-e a fogorvosok úgy, hogy nem is sztrájkolnak?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7c2d1a-d308-4904-bd89-4e6a49c71516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonsággal is készül a felhasználóinak az Instagram fejlesztőcsapata, és már az is látni, ezek hogyan működnek majd.","shortLead":"Több újdonsággal is készül a felhasználóinak az Instagram fejlesztőcsapata, és már az is látni, ezek hogyan működnek...","id":"20190816_instagram_boomerang_instagram_stories","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7c2d1a-d308-4904-bd89-4e6a49c71516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd020292-0aa5-4989-bd0b-70487ccef6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_boomerang_instagram_stories","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:03","title":"Már teszteli az Instagram az új funkcióit, hamarosan ezekre kattanhat majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa4658-063e-4ec4-a9cb-14738bf097e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki is akadt a lakosság, de nemcsak azon, amit tettek, hanem a szokatlanul enyhe ítéleten is.","shortLead":"Ki is akadt a lakosság, de nemcsak azon, amit tettek, hanem a szokatlanul enyhe ítéleten is.","id":"20190816_Angliaban_elo_allatkinzo_magyarokat_itelt_el_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cffa4658-063e-4ec4-a9cb-14738bf097e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc31218-1209-4423-91b9-b3a028dda1d0","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Angliaban_elo_allatkinzo_magyarokat_itelt_el_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:43","title":"Angliában élő állatkínzó magyarokat ítélt el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","shortLead":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","id":"20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1134a5a7-2429-4a0a-822f-13005dcb2adc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:29","title":"Ez ám a gólyahír: hét kisgólya nőtt fel egy fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","shortLead":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","id":"20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151daf01-cba9-4fa8-bc85-b351a194116f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:22","title":"Mennyiért tudná megvenni Trump Grönlandot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel próbálják növelni a jegyárbevételeket úgy, hogy ne látsszanak mohónak.","shortLead":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel...","id":"201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab8fc1c-93c2-4f96-9e19-7b63b39a9805","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:00","title":"Lennonék \"megírtak egy úszómedencét\", a mai sztárok ravaszabbul keresik degeszre magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvenné.","shortLead":"Megvenné.","id":"20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7f9cc6-32d9-4038-8bf3-b7547fbcbbff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:52","title":"Donald Trump kinézte magának Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Folytatás szombaton.","shortLead":"Folytatás szombaton.","id":"20190816_Elodontoben_Vancouverben_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b00243-8f4b-4e39-9955-9dd457b8c11b","keywords":null,"link":"/sport/20190816_Elodontoben_Vancouverben_Babos_Timea","timestamp":"2019. augusztus. 16. 22:00","title":"Elődöntős Vancouverben Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak tanulhatnának tőlük.","shortLead":"Az amerikaiak tanulhatnának tőlük.","id":"20190816_Tobb_mint_12_ezer_lofegyvert_adtak_le_az_ujzelandiak_a_christchurchi_merenylet_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b3df1a-9055-42a1-846e-0c1cd7152a71","keywords":null,"link":"/vilag/20190816_Tobb_mint_12_ezer_lofegyvert_adtak_le_az_ujzelandiak_a_christchurchi_merenylet_utan","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:55","title":"Több mint 12 ezer lőfegyvert adtak le az új-zélandiak a christchurchi merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]