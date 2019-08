Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883","c_author":"Balla Györgyi, Földvári Zsuzsa","category":"itthon","description":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben.\r

","shortLead":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami...","id":"201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530fdad-b0d0-4f53-a213-b278bdcc263e","keywords":null,"link":"/itthon/201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 07:00","title":"A Fertő taviak nem hiszik, hogy az ő családjaik érdekeit szolgálná a kormány gigaberuházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „iskola”, amibe még Bill Gates is beiratkozott.","shortLead":"Az „iskola”, amibe még Bill Gates is beiratkozott.","id":"20190819_khan_academy_magyarul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9692fd-5c3d-44f7-9e09-f7cf7f6639f5","keywords":null,"link":"/elet/20190819_khan_academy_magyarul","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:25","title":"Elindult magyarul is az egyik legjobbnak tartott tanulási oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon a napon, amikor Angela Merkel német kancellárral is találkozik.\r

\r

","shortLead":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon...","id":"20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416fbed0-b6f9-4c03-b859-b7b5f8eb04d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:31","title":"Orbán Wellhello-videót posztolt a Merkel-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e576a7f-2e12-44a0-ab4a-459efa4f666c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak egy emléktábla, ennyi marad az Okjokull gleccser után, ami a pusztulásáról tanúskodik. ","shortLead":"Csak egy emléktábla, ennyi marad az Okjokull gleccser után, ami a pusztulásáról tanúskodik. ","id":"20190819_Meghalt_az_elso_gleccser_Izlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e576a7f-2e12-44a0-ab4a-459efa4f666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cd58a-9871-463c-a886-567fcfb4231b","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Meghalt_az_elso_gleccser_Izlandon","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:45","title":"Meghalt az első gleccser Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mávinform közlése szerint a budapesti Szemeretelepnél lévő átjáróban egy embert elgázolt a Szegedről Budapestre tartó Móra InterCity. \r

","shortLead":"A Mávinform közlése szerint a budapesti Szemeretelepnél lévő átjáróban egy embert elgázolt a Szegedről Budapestre tartó...","id":"20190820_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestCegledSzolnokDebrecenZahony_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7275989b-27a6-4c33-bdb3-b8d5d258dde4","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestCegledSzolnokDebrecenZahony_vonalon","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:52","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő tájékoztatást, sem a jogszerű ügyintézést nem biztosítják.","shortLead":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő...","id":"201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88b5b0-13ea-4a29-bd11-cf7cb52c3838","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:00","title":"Légi csaták: „Nem az a csoda, ha nem indul el egy járat, hanem az, ha elindul” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","shortLead":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","id":"20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f64e3a-76a9-4cd6-b5c6-b847fdf53461","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]