Közzétette a rendőrség, mi történt az elmúlt 120 órában. 2019. augusztus. 21. 07:35 Tízen haltak meg az utakon a hosszú hétvégén

A Mávinform közlése szerint a budapesti Szemeretelepnél lévő átjáróban egy embert elgázolt a Szegedről Budapestre tartó Móra InterCity.

2019. augusztus. 20. 14:52 Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon

Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be. 2019. augusztus. 21. 13:03 "Legkövérebb és legröpképtelenebb": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma

Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","shortLead":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. 2019. augusztus. 19. 18:10 Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt

A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel. 2019. augusztus. 21. 16:10 Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival

Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj. 2019. augusztus. 21. 07:41 Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt

A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet. 2019. augusztus. 21. 12:03 Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak

Egy kormányhatározat verseny nélkül az orosz Transmashholdingot jelölte ki arra, hogy megvegye a Dunakeszi Járműjavítót, az üzlet azonban elakadt. Az új cég több mint ezer egyiptomi vasúti kocsi legyártását nyerheti el egy furcsa tenderen, elbukhatja viszont MÁV-nak készülő emeletes vonatok összeszerelését. Az üzletben sok a kérdőjel, például az is, hogyan került bele a londoni nagykövet. 2019. augusztus. 21. 11:05 Bizonytalan az egyiptomi vasúti tender, ami miatt orosz kézbe adnák a Dunakeszi Járműjavítót