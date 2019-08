Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt. Interjú.","shortLead":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:00","title":"Békesi László: Egyre több a haszonélvező, és nem csupán az oligarchák, a maffiacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán: egy grönlandi faházak közé másolt sokemeletes, aranyszínű felhőkarcolót, amelyen a Trump név díszelgett.","shortLead":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán...","id":"20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe96fa-ab42-4dbb-b74f-7c295f6a4ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:46","title":"Trump megnyugtatta a grönlandiakat, nem épít hatvanemeletes szállodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült.","shortLead":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától...","id":"20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37604126-947d-4daa-9082-7e8e1fb325c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:05","title":"Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező kormányfők elhagyták a várost.","shortLead":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező...","id":"20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa63590-34a6-4a07-8698-a64c142c83f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:39","title":"Feloldotta a soproni lezárásokat a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5cc095-1355-4ad7-899b-7e5588babdeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fekete István általános iskolában alkalmazzák ezt a korántsem szokványos megoldást a szagok ellen.","shortLead":"A Fekete István általános iskolában alkalmazzák ezt a korántsem szokványos megoldást a szagok ellen.","id":"20190819_gyomro_iskola_illatgyertya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee5cc095-1355-4ad7-899b-7e5588babdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ebf6b-6c78-4548-9b28-a658f98ee2c3","keywords":null,"link":"/elet/20190819_gyomro_iskola_illatgyertya","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:01","title":"Illatgyertyával nyomják el a penészszagot egy gyömrői iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi kormányellenes tüntetők lejáratása miatt hoztak létre. A Twitter az állami hirdetéseket is blokkolta.","shortLead":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi...","id":"20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8994bc-8b5e-42ef-8c7f-2d44d7cb42dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:33","title":"A Facebook és a Twitter is törölte a hongkongi tüntetőket mocskoló fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször megszúrta. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.","shortLead":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször...","id":"20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6020ab-f35e-4eb9-a969-b709daf02dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:37","title":"Gyilkosság Polgár főterén – szúrt a haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]