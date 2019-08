Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzó nem haragszik, csak nem érti a történteket.","shortLead":"A kormányzó nem haragszik, csak nem érti a történteket.","id":"20190821_A_burgenlandi_kormanyzot_nem_engedtek_be_az_Orban_es_Merkel_reszvetelevel_tartott_szentmisere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8ffcf-c5aa-45d8-a8db-c6b9d2b170a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_A_burgenlandi_kormanyzot_nem_engedtek_be_az_Orban_es_Merkel_reszvetelevel_tartott_szentmisere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:20","title":"A burgenlandi kormányzót nem engedték be az Orbán és Merkel részvételével tartott szentmisére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","shortLead":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","id":"20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c5710b-5134-4da9-adee-7fc4ab5969d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:19","title":"A brazil elnök szerint civil szervezetek okozzák az erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","shortLead":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","id":"20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a77f18-308b-44f9-b459-e84433ef5db5","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:07","title":"Hivatalos: jön a Mátrix 4, Keanu Reeves is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","shortLead":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/vilag/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:00","title":"A jelek szerint nagyon ráijesztett Putyinékra az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","shortLead":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","id":"20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7563-035d-4bba-90dd-4c0e352fbb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:21","title":"Erős puttonyos: itt a kereken 600 lóerős hibrid Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]