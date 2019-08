Aranykolbászból van a kerítés Felcsúton, a HVG cikke megnézte, a miniszterelnök házának is otthont adó faluban és környékén mit hozott politikailag és a mindennapi élet szintjén az uniós aranyeső. Politikailag aranykort, ha a fideszes kötődésű településvezetők választási esélyeit nézzük, de miért is büntetnének a választók egy olyan polgármestert, amelynek regnálása idején százmilliók, milliárdok szakadnak a település nyakába, és a munkanélküliség is megszűnt. Furcsaságok azért akadnak: a bicskei Kultúrkúria épületét három hónapja 70 millió forintért újították fel, de szeptember közepéig hetente összesen egy nap, négy órában lesz nyitva. Nemsokára fotókiállításnak ad otthont, megnyitja Bálint Istvánné polgármester, kiállít többek közt Bálint Istvánné polgármester. Mindezek mellett a régi művelődési házat pár éve alakították át 200 millió forintból Fiatalok Házának, ez 200 méterre található a Kultúrkúriától, és eltúlzott beruházásnak tűnik, főleg úgy, hogy a vele szemben álló családsegítő épülete málló vakolattal hirdeti a családbarát kormányzat dicsőségét.

További részletek az e heti HVG-ben!