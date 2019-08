Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","shortLead":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","id":"20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cf5cb7-eb5b-43a5-916c-ad2a364a754a","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:26","title":"Rosszul lett egy 17 éves cukorbeteg lány, magára hagyták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","shortLead":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","id":"20190822_india_amazon_irodahaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320434f4-42a4-43c1-be55-ab08b3ce74ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_india_amazon_irodahaz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:11","title":"Indiában nyitotta meg legnagyobb irodaházát az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69e7a36-3928-4d6e-a4a5-b6e8e05ff0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eljárást a SOTE ortopédiai klinikáján végezték, a beteg alig várja, hogy síeljen és korcsolyázzon. ","shortLead":"Az eljárást a SOTE ortopédiai klinikáján végezték, a beteg alig várja, hogy síeljen és korcsolyázzon. ","id":"20190822_Forradalmi_modszerrel_hosszabbitottak_meg_egy_magyar_ferfi_bal_labat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b69e7a36-3928-4d6e-a4a5-b6e8e05ff0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f9d3c-8f78-4b3b-b172-36a0627c6f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Forradalmi_modszerrel_hosszabbitottak_meg_egy_magyar_ferfi_bal_labat","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:57","title":"Forradalmi módszerrel hosszabbították meg egy magyar férfi bal lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcefafa-d821-4732-8eba-ab14333e321a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptembertől tartozik az ITM alá a felsőoktatás. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt, az egész felsőoktatásra kiterjesztenék a Corvinus-modellt. Kérdés, ez van-e a háttérben. ","shortLead":"Szeptembertől tartozik az ITM alá a felsőoktatás. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt...","id":"20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcefafa-d821-4732-8eba-ab14333e321a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fd7cf8-0533-4622-b3c5-3ba3254c1dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:21","title":"Palkovics kérte és megkapta a felsőoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","shortLead":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","id":"20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7563-035d-4bba-90dd-4c0e352fbb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:21","title":"Erős puttonyos: itt a kereken 600 lóerős hibrid Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]