Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201934_kolbasz_es_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b58276-26d4-42ca-ad76-338ecf9892c0","keywords":null,"link":"/itthon/201934_kolbasz_es_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:00","title":"Jakus Ibolya: Kolbász és kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c249c-605f-446d-a680-61091631b0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óceán lassan megeszi a roncsot.","shortLead":"Az óceán lassan megeszi a roncsot.","id":"20190821_Romlik_a_Titanic_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68c249c-605f-446d-a680-61091631b0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad75362-dea9-4060-a683-c1f0cea901ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Romlik_a_Titanic_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:48","title":"Romlik a Titanic állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb18f882-53f6-4b63-ae94-f6584a8fb4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaelőzheti a Samsungot a Huawei az akkumulátorok frontján, ha hinni lehet a legújabb, fotóval megtámogatott iparági pletykának.","shortLead":"Visszaelőzheti a Samsungot a Huawei az akkumulátorok frontján, ha hinni lehet a legújabb, fotóval megtámogatott iparági...","id":"20190821_huawei_mate_30_pro_akkumulatora_aksi_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb18f882-53f6-4b63-ae94-f6584a8fb4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd1a99-a532-421e-aabc-af3764b65275","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_huawei_mate_30_pro_akkumulatora_aksi_uzemido","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:33","title":"Hatalmas aksi lehet a Huawei Mate 30 Próban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, az eset idején O. Szilvesztert garázdaság miatt keresték a rendőrök.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, az eset idején O. Szilvesztert garázdaság miatt keresték a rendőrök.","id":"20190822_A_Polgaron_keselo_ferfi_a_gyilkossag_elott_kiirta_a_Facebookra_hogy_mikor_vegez_aldozataval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62fe7a-22a2-43b2-a9f3-451febce080e","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_A_Polgaron_keselo_ferfi_a_gyilkossag_elott_kiirta_a_Facebookra_hogy_mikor_vegez_aldozataval","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:56","title":"A Polgáron késelő férfi a gyilkosság előtt kiírta a Facebookra, hogy mikor végez áldozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","shortLead":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","id":"20190822_liszteria_spanyolorszag_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467d8929-db76-43d0-8128-382e272e035f","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_liszteria_spanyolorszag_who","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:52","title":"Ismét figyelmeztetést adtak ki lisztéria miatt, már halálos áldozat is van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]